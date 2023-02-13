Hatay'da enkaz altında kalmıştı! CZN Burak'tan Taha Duymaz açıklaması! İşte son durum...

Kahramanmaraş merkezi depremlerin büyük bir hasara neden olduğu Hatay'da enkaz altında kalan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın bulunması için arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Duymaz'ın kurtarılması için iş makinesi getiren CZN Burak, son durum hakkında açıklama yaptı.

Melahat Ersoy
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Hatay'da enkaz altında kalmıştı! CZN Burak'tan Taha Duymaz açıklaması! İşte son durum...

Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve saat 13.24'te Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sallandı. Deprem felaketinin yaşandığı 10 ilden biri olan Hatay'da binlerce evin yıkılması sonucu vatandaşlar enkaz altında kaldı. Hatay'da ikamet eden sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'da deprem felaketinde enkaz altında kaldı.

Hatay'da enkaz altında kalmıştı! CZN Burak'tan Taha Duymaz açıklaması! İşte son durum...

İŞ MAKİNESİ GETİRDİ

Bunun üzerine sosyal medya fenomeni ve şef CZN Burak lakaplı Burak Özdemir, Taha Duymaz'ın bulunması için iş makinesi getirdi.

Hatay'da enkaz altında kalmıştı! CZN Burak'tan Taha Duymaz açıklaması! İşte son durum...

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Felaketin 8.gününde Duymaz'dan bir haber alınamazken Özdemir, sosyal medya hesabından paylaştığı paylaşımda arama ve kurtarma çalışmalarına ilişkin görevlilerle yaptığı görüşmeyi yayınlandı.

Hatay'da enkaz altında kalmıştı! CZN Burak'tan Taha Duymaz açıklaması! İşte son durum...

"ÇOK BÜYÜK TEHLİKE VAR"

Ekipler, söz konusu videoda, "Bu apartman yana eğilmiş durumda. Bizim 7-8 gün gibi bir sürece ihtiyacımız var. Arkadaşımızı çıkarabilmek için binaları tıraşlamamız gerekiyor. Çok büyük tehlike var. Canla başla mücadele ediyoruz inşallah arkadaşı toprak altından çıkaracağız" dedi.

"İÇERİDE İKİ TANE CANLI BEKLİYORLARMIŞ"

CZN Burak ise "Şu an içeride de iki tane canlı bekliyorlarmış, inşallah bir an önce çıkarlar" ifadelerini kullandı. Öte yandan sosyal medya kullanıcıları ve vatandaşlar Duymaz'dan gelecek güzel haberi bekliyor.

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