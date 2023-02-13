Deprem felaketi yerle bir etmişti! O ilçe yüzde 100 yıkılıp yeniden yapılacak

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 10 ili etkiledi. Depremin yıkıcı etki yarattığı illerden biri de Gaziantep oldu. Özellikle Nurdağı ilçesinde birçok bina yıkılırken, enkaz kaldırma ve arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. İlçede son depremden 160 saat sonra Nilüfer Apartmanı'ndan 18 yaşındaki Saadet Coşkun sağ kurtarılması ile umutlu çalışmalar sürüyor.

"ÜZÜNTÜLÜYÜZ, ÇOK CANLARIMIZI YİTİRDİK"

İlçenin yeniden yapılması için çalışmaların kısa sürede başlaması beklenirken Nurdağı'na görevlendirilen Şırnak Valisi Osman Bilgin, açıklamalarda bulundu.

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Kurtarma çalışmalarını yerinde takip eden Vali Bilgin, "Bütün ekiplerimiz el birliğiyle çalışıyor. Ekiplerimizin tamamının çok büyük katkısı var. Nurdağı'nda son 8 apartmanda enkaz altından arama-kurtarma çalışması var. Türkiye'nin bu birliği, bütünlüğü olduğu sürece bizler bu afetleri Allah'ın izniyle en kısa sürede atlatacağız. Üzüntülüyüz, çok canlarımızı yitirdik" dedi.

"YENİDEN İNŞA OLACAK"

Yaşanan afetin çok büyük olduğunu belirten Bilgin, "Nurdağı ilçesinin kararını aldık Bakanımızla, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la. İlçeyi kaldırıyoruz, komple yıkıyoruz tamamını, yüzde yüzünü. Bir apartmandan 150 ceset çıkan binamız var. Yeniden inşa olacak" diye konuştu.