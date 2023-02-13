Evleri deprem değil uygun olmayan yapı malzemeleri yıkıyor! "Binanın yarısı köpük yarısı beton!"

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası birçok ev yerle bir oldu. Binlerce vatandaşımızın ölümüne neden olan deprem ise birçok evin hasarlı olduğunu ve uygun malzemeler ile inşa edilmediği ortaya çıktı.

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Evleri deprem değil uygun olmayan yapı malzemeleri yıkıyor! "Binanın yarısı köpük yarısı beton!"

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremde 10 ilde meydana gelen büyük yıkım herkesin kafasında aynı soruyu sorduruyor. Binaların toz haline geldiği yıkımlarda nasıl bu kadar büyük hasarlar oluşabilir? Kocaeli’den yardım gönüllüsü olarak deprem bölgesi Hatay’a giden Arif Naz, “21 senedir inşaat sektöründeyim. Enkazlarda maalesef deniz kumuyla karşılaşıyoruz ve çok üzülüyoruz” dedi.

Evleri deprem değil uygun olmayan yapı malzemeleri yıkıyor! "Binanın yarısı köpük yarısı beton!"

"BİNANIN YARISI KÖPÜK YARISI BETON"

Hatay’da deprem sonrası büyük hasar almış şehirlerden birisi oldu. Depremde yıkılan binalardaki görüntüleri gerçeği yansıtıyor. Bir binanın beton bölümlerindeki köpük dolgu böyle görüntülendi.

Bir vatandaşın sosyal medyada paylaştığı, Antakya’da yıkılan Süleyman Mutlu Apartmanı ve Firuz Mutlu Apartmanı’na ait olduğunu söylediği görüntüler pes dedirtti. Görüntüleri kaydeden vatandaş “Taşıyıcı kolonlar sağlam değil. Binanın yarısı köpük yarısı beton. Demirlerin birçoğu ince birçoğu kalın. Bunu yapan adamların kaçmasına izin vermeyin” diyerek bölgenin açık adresini veren vatandaş isyan etti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ dün, yıkılan binalarda sorumluluğu olduğu iddia edilen 134 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, üçünün tutuklandığını açıkladı.

Kocaeli’nden deprem bölgesine giden arama kurtarma gönüllüleri arasındaki tecrübeli inşaatçılar, bölgede çalışma yürüttükleri binalarda yaptıkları incelemeler sonucu deniz kumuna rastladı. Normalde 2-3 saatte delinmesi gereken beton blokların dayanıksız olduğu için 10 dakikada delindiğini söyledi.

Yaşanan Kahramanmaraş depremi sonrası 10 şehirde yıkılan binalarda kusuru bulunduğu belirlenen müteahhitlere soruşturma başlatıldı.

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