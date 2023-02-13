Son dakika | Depremler bitmiyor: Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.9 büyüklüğünde artçı deprem

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de 7.7, saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10 ili vuran deprem sonrası bölgede, artçı depremler yaşanmaya devam ediyor.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 22.20'de yerin Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yerin 5.5 km altında 4.9 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre ise deprem 6.06 km derinlikte, 4.8 büyüklüğünde kaydedildi.

AFAD 13 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 13 Şubat 2023 Pazartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:

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KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 13 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.