Depremi siyasi çıkarlarına alet edenler kervanına Ahmet Davutoğlu da katıldı: "Kader değil kısa devre”

Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem felaketiyle mücadele ediyor. AFAD, Kızılay, sivil toplum kuruluşları, belediyeler ve çeşitli dernekler bölgeye giderek vatandaşların yarasına merhem olmaya çalıştı.

SİYASET YAPTI

Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerekirken Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, deprem üzerinden siyaset yaptı.

SİSTEMİ ELEŞTİRDİ

Davutoğlu sosyal medya hesabından, "Bunun adı kader değil, kısa devre. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kısa devre yaptı!" notunu düştüğü videoda hükümeti eleştirdi.

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Davutoğlu söz konusu videoda şu ifadeleri kullandı:

"Alanda büyük bir ısınma problemi var, barınma problemi var, hijyen problemi var... Talimat bekliyor herkes, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde yukarıdan talimat gelmeden harekete geçilmiyor.

Bundan aylar önce Kızılay yurt dışındaki operasyonlara on binlerce çadır göndermiş ve bunlar ikame edilmemiş. Kimse artık bu hesaptan kaçamaz.

Antakya’da şu anda büyük bir güvenlik problemi var ve sivil toplum kuruluşları orayı terk ediyor.

Böyle bir felakette düzeni sağlayacak olan Türk Silahlı Kuvvetleri’dir. Demek Türk Silahlı Kuvvetleri’mizi devreye sokacak şekilde valiler anında talimat vermedi.

Bugün gördüğüm tablo maalesef bir güvenlik sorunudur aynı zamanda. Bir sistemdir devlet aynı zamanda onun illa ve mutlaka talimat beklemesi gerekmez, hele afet yönetiminde!"