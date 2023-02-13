Bir depremzedenin söyledikleri yürekleri parçaladı: "Allah'tan kork, insan bu kadar mı alçalır?"

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 10 ili sarsan depremlerle sarsıldı. 13.5 milyon vatandaşı etkileyen deprem felaketi sonrası vatandaşlar, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları birlik olarak deprem bölgelerine yardım yolladı. AFAD, Kızılay ve Türk Silahlı Kuvvetleri de deprem bölgesinde vatandaşların yaralarını sarmak için canla başla çalışıyor.

"NORMAL GÜNÜMÜZDEN FAZLA GETİREN, YAĞ, EKMEK, PEYNİR, YİYECEK, İÇECEK, SOBA, AYDINLATICI VERİYOR"

Depremzedeler kendilerine el uzatanlara teşekkür ederken yapılan eleştirilere de bir depzemzedenin tepkisini çekti. Sosyal medyada yayımlanan videoda bir depremzede, "Depremin ikinci günü öğleden sonra buraya, devlet, sivil toplum kuruluşları, hepsi yığıldı. O kanı bozuklar duyacak. 50 tırın geldiğini bana bildirdiler. Bırakıyor, gidiyor, gidiş de tıkalı. O andan itibaren, devlet, millet, hükümet, tüm sivil toplum kuruluşları, bizim buradakilerle toparlandık. Hiç kimsenin iddia ediyorum, evinde en küçük bir problem yok. Normal günümüzden fazla getiren, yağ, ekmek, peynir, yiyecek, içecek, soba, aydınlatıcı veriyor. Kapıma geliyor adam, 'Ekmeğin var mı?' diyor. Nereden geliyorsun diyorum. Bir tanesi, 'Konya'dan geliyorum' birisi, bir tır odun getirmiş. Dua edeceğim" dedi.

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"HİÇ Mİ SENDE İNSANLIK YOK. AR DAMARI YOK?"

Sözlerine devam eden depremzede, zaman zaman gözyaşlarına boğularak şunları söyledi:

"Edirne'nin valisi veya vali yardımcısı bir tır yardım getirmiş. Boşaltana kadar neler çekti millet. Alan yok, o kadar doldurdular, her şey var. Bütün bunu devlet yapıyor, hükümet yapıyor. Adam oturmuş, deprem bilmiyor, Allah'ı bilmiyor. İnsanlığı bilmiyor. Kahve içerek sosyal medyadan milletin veya devletin aleyhine yazılar yazıyor. Hiç mi sende insanlık yok. Ar damarı yok? Alçak, hiç olmazsa gel bir gör, ondan sonra yazacağını eksik varsa yaz. İnsan alçaldı mı, hayvandan da beter oluyor. Hayvana kurban olayım. Tenkit et, hükümet yıkacaksın, bekliyorsun. 18-20 senede ekonomik kriz buldun, cenabı hak bir de afet verdi, bunu vesile ederek Tayyip Erdoğan, hükümet, bu millete bir şey yapabilir miyim? Dün bize Yunan meydan okuyordu, onun babalarıyla Yunan bize kurtarıcı gönüllü gönderiyor. Sen kahve içerek sosyal medyadan Türk devletine Müslüman'larına aleyhine yazı yazıyorsun. Allah'tan kork. İnsan bu kadar mı alçalır ya?"