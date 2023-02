AFAD, 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de yerin 7 km altında 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Bu deprem sonrası saat 13.24'de 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 10 ilde 13.5 milyon kişiyi etkileyen deprem sonrası Türkiye, uluslararası yardım talep etti.

Birçok ülkeden Türkiye'ye gelen arama ve kurtarma ekipleri AFAD ile birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Depremin üçüncü gününde de vatandaşlar, enkaz altında gelecek mucize haberlerini bekliyor.

Saat 18.26: Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin etkilendiği Hatay'da açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 9 bin 57 kişinin hayatını kaybettiğini, 52 bin 979 kişinin yaralandığını, 6 bin 444 binanın yıkıldığını bildirdi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

"Hatay bu felaketten etkilenen en fazla yıkıma ve can kaybına uğrayan şehirlerimizin başında geliyor. Şimdi de Hatay'da şahit olduğumuz tablo oralardan farklı değil. 10 şehrimizin tamamındaki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum, yaralılarımıza şifalar diliyorum. Önce valiliklerimiz ardından bakanlıklarımız harekete geçerek vatandaşlarımızın yardımına koştular. İşimiz kolay değildi. 13.5 milyon insanımızın yaşadığı bu depremin yol açtığı yıkımın yaygınlığına hava şartlarının zorluğu eklendi. Devletin tüm imkanları seferber edilerek afet bölgesine yönlendirdik. Sayıları 60 bini bulan akredite kişi her konuda canla başla çalışıyor. 71 vilayetin tamamından yardım konvoyları çıkartıldı. On binlerce insan destek için yollara düştü. Eksikler var. Şartlar ortada. Böylesi büyük felakete hazırlıklı olabilmek mümkün değildir. Hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağız. Deprem alanını afet bölgesi ilan ettik. Olağanüstü hal kararı alarak süreci hızlandırdık.

Haberin Devamı

Gereken her adımı atarak kimseyi mağdur etmeyecek afet yönetimi yürüteceğiz. Bu dönem birlik dönemidir. Hala basit siyasi çıkar uğruna çirkefçe hala burada olumsuz kampanyalar yürütmeyi ben şu anda hazmedemiyorum. Makamın sorumluluğu olmasa ben farklı konuşurum.

'FELAKETZEDELERİN KONUT YAPIMINI HIZLANDIRACAĞIZ'

Ara dönemde depremzedelere 10'ar bin lira vermeyi açıkladım. Bu bir son değil, 1 yıl içerisinde de tüm felaketzedelerimizin konutlarını 10 vilayetimizde TOKİ yönetiminde tüm firmaları devreye sokmak suretiyle enkaz kaldırmayı hızlandıracağız, konut yapımını hızlandıracağız.

Biz bu konuları kendimizi ispatlamış hükümetiz. Hatay'ımızda Kahramanmaraş'ımızda da bunu yapacağız. İnşallah bunları halledeceğiz. Rabbim kimseyi böyle imtihanla sınamasın. Bir gerçeği söylemem gerekiyor. 60'ı aşkın ülkeden destekler geliyor. Daha sonra ismen açıklayacağım. Azerbaycan başta olmak üzere İsrail destek vermiş durumda. Katar Kuveyt destek vermiş durumda. Madden nakdi ayni yardımlarını gönderiyorlar. AFAD'a konuyla ilgili kuruluşlar aynı nakdi destek veriyorlar. Tüm destek veren vatandaşlarıma da teşekkür ediyorum.

CAN KAYBI 9 BİNİ AŞTI

Toplam vefat sayısı 9 bin 57, Hatay'daki vefat 3356. Yaralı sayısı 52 bin 979. Yıkılan bina 6444. 21 bin 200 personel görev yapıyor. Bazı haysiyetsiz kişiler kampanya yaparak Hatay'da asker göremedik gibi yalan.

Askerimiz polisimiz şereflidir. Bu şerefsizlerin ağzına meze yaptırmayız. Sağlık çalışanlarında 9 bin 179 personel çalışıyor. 7 valimiz 12 kaymakamımız görevli. 170 ekip 5 bini aşkın arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize şifalar diliyorum."

Saat 14.33: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde depremzedeleri ziyaret ettikten sonra açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 8 bin 574, yaralı sayısının 49 bin 133, yıkılan bina sayısının 6 bin 444 olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Pazartesi 04:17'de gerçekleşen deprem felaketi 10 vilayetimizi vurdu. 10 vilayetimizin merkezi de burasıydı. Kahramanmaraş'ta bu deprem ilk adımı burada yaşadık ve ondan sonra da dalga dalga 10 vilayetimizde gerçekleşti. Ne yazık ki vefat edenlerin sayısı 8 bin 574. Yaralı sayısı 49 bin 133, yıkılan bina sayısı 6 bin 444.

Bütün imkanlarımızı seferber ettik ve devlet tüm imkanlarıyla başta AFAD olmak üzere çalışmalarını belediyelerle birlikte yürütmektedir.

'VATANDAŞLARIMIZ EVET DERLERSE KENDİNİ OTELLERE YERLEŞTİRECEĞİZ'

Tüm illerimizde bakan arkadaşlarımızla birlikte operasyonun koordinasyonunu yürütüyoruz. İlk gün bazı sıkıntılar yaşandılar ama... Biz vatandaşlarımızın asla sokakta kalmasına müsaade edemeyiz. Buradan bir duyuruyu daha yapmak istiyorum. Şu anda benim vatandaşlarımdan Antalya, Alanya, Mersin gibi illerimizde otellerle görüşmelerimizi yaptık. Buralardaki otellerde kalma arzusunu ortaya koyan vatandaşlarımız varsa, biz vatandaşlarımızı bu otellere yerleştirmeye hazırız.

Çok ciddi bir oda kapasitesine de ulaştık. Vatandaşlarımız olur ya bu çadırlardan memnun olmayabilirler, 'evet' derlerse kendilerini bu otellere yerleştireceğiz. bu adımlarla işimizi çok daha kolaylaştırmış olacaklardır. Bizim de çalışmalarımız çok daha hızlanacak, daha rahat hale gelecek. İlk etapta yollarda ve havaalanlarında sıkıntılarımız oldu. Akaryakıtta vs. bazı ufak tefek aksaklıklar var.

'PROVOKATÖRLERE FIRSAT VERMEMENİZİ ÖZELLİKLE İSTİYORUM'

Tüplerimizi de illerdeki koordinatörlerimiz dağıtımı yapmak suretiyle çadırlardaki ısınma sıkıntısını da geçirmiş olacaklar.

Provokatörlere fırsat vermemenizi özellikle istiyorum. Basın mensubu arkadaşlarımın fırsat vermemesini istiyorum. Bugün birlik olma, dayanışma zamanıdır. Tüm imkanlarımızı seferber etmiş haldeyiz. Ailelere belli desteğimizi vereceğiz.

Hazine maliyeden bu konuda belli bir bütçeyi ayırmış vaziyetteyiz. Bu bütçeyle beraber her ailemize 10 biner lira inşallah şu an hükümet olarak ulaştıracağız. Onların bu geçiş döneminde sıkıntılarını giderelim istiyoruz."

Saat 11.34: AFAD'dan saat 11.34 itibarıyla yapılan bilgilendirmeye göre can kaybı 7 bin 108'e yükseldi. 40 bin 910 kişinin yaralandığını açıklandı.

Saat 09.45: AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından an itibarıyla toplam 648 deprem meydana gelmiştir.

Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda toplam 96,770 personel ile 5,434 araç ve iş makinası görev yapmaktadır.

SAKOM'dan alınan bilgilere göre, saat 09:45 itibarıyla 6,957 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 38,224 vatandaşımız yaralanmıştır.

Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden yardım için gelen 5,309 personel afet bölgesine sevk edilmiştir.

Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı toplam;10 gemi, 121 uçak/helikopter bölgede görev yapmaktadır.

Kzılay ve STK'lar tarafından depremden etkilenen bölgelerdeki vatandaşlarımıza çorba, sıcak yemek, kumanya, ikramlık malzeme ve içecek dağıtılmaktadır.

Psikososyal destek hizmetleri için bölgeye 2,902 personel ve 132 araç sevk edilmiştir."