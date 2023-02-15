Asrın felaketinde son durum! Orhan Tatar, artçı deprem sayısını açıkladı: "Ortaya çıkan enerji çok büyük"

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 3 bin 858 artçı deprem yaşandığını belirterek, "Bu çok ciddi bir rakam. Şu anda bile bu artçı sayıların 3 bin 900'ün üzerine çıktığını söyleyebiliriz" dedi. Tatar, "Ortaya çıkan enerji çok büyük. Kabaca 30 katrilyon jullük bir enerjinin açığa çıktığını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Asrın felaketinde son durum! Orhan Tatar, artçı deprem sayısını açıkladı: "Ortaya çıkan enerji çok büyük"

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.5 büyüklüğündeki depremler sonrası son durum hakkında açıklamalarda bulundu.

Orhan Tatar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Düne kadar 3-4 metreye varan yer kabuğundaki yer değiştirmeler dün sahadan bilgiler ışığında 7 metre 30 santimetreye kadar olduğu bilgisi var. Bu deprem Doğu Anadolu fay zonu üzerinde meydana geldi. 5 ayrı segment bu deprem sonucunda yıkıldı. Bunlar güneyden itibaren sayacak olursak bu depremin yüzey kırığı sahada yapılan şu ana kadarki çalışmalara göre Hatay'ın kuzeyinde başlayıp Pazarcık, Gölbaşı daha kuzeye doğru devam edip daha kuzeye doğru devam ettiğini biliyoruz.

Asrın felaketinde son durum! Orhan Tatar, artçı deprem sayısını açıkladı: Ortaya çıkan enerji çok büyük

"BU DEPREM BÖLGEDE YAKLAŞIK 110 BİN KİLOMETREKARELİK BİR ALANDA DOĞRUDAN ETKİ YARATMIŞ DURUMDA"

Toplam artçı sayısı 3 bin 858. Bu çok ciddi bir rakam. Şu anda bile bu artçı sayıların 3 bin 900'ün üzerine çıktığını söyleyebiliriz. 3 ile 4 büyüklüğündeki artçıların sayısı bin 253. 4 ile 5 arası büyüklükteki artçıların sayısı 394 kabaca 400 tane. Bu hemen hemen her 10-15 dakikada hissedilecek bir depremin yaşandığını gösteriyor. 5 ile 6 arasındaki büyüklüğündeki artçıların sayısı 38. Bundan üç ay önce meydana gelen İzmir depreminin büyüklüğü 4,9, Düzce depremini 5 büyüklüğündeydi. Çok sayıda İzmir ve Düzce depremi büyüklüğünde artçı sarsıntılar yaşıyoruz. Bu deprem bölgede yaklaşık 110 bin kilometrekarelik bir alanda doğrudan etki yaratmış durumda. Bu deprem ülkemizin her yerinde hissedilen bir deprem.

Asrın felaketinde son durum! Orhan Tatar, artçı deprem sayısını açıkladı: Ortaya çıkan enerji çok büyük

"4 VE 5 ÜZERİNDEKİ ARTÇILAR SONRASINDA YIKILMAMIŞ OLAN BİNALARDA DA YIKIMLAR MEYDANA GELEBİLİR"

Artçı sarsıntılar devam ediyor. Halen bölgede çok sayıda yıkılmamış ağır hasarlı ya da orta hasarlı binalar var. Dolayısıyla vatandaşlarımızın bu binalardan uzak durması önem taşıyor. 4 ve 5 üzerindeki artçılar sonrasında yıkılmamış olan binalarda da yıkımlar meydana gelebilir.

HEYELAN VE ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Dikkatin çekilmesi gereken bir başka husus şu; Şu anda bölgenin kimi yerlerinde çok yoğun kar yağışı var. Özellikle kuzeye doğru çıktığınızda görüyorsunuz. Buralarda çığ tehlikesi olabilir. Kimi yerlerde de heyelan ve kaya düşmesi tehlikesi olan alanlar var.

Asrın felaketinde son durum! Orhan Tatar, artçı deprem sayısını açıkladı: Ortaya çıkan enerji çok büyük

"TEMENNİMİZ MUCİZEVİ KURTULUŞLARIN DEVAM ETMESİ"

Halen mucizevi kurtuluşlar devam ediyor. Bunlar bizi çok mutlu ediyor. Temennimiz bu mucizevi kurtuluşların devam etmesi. Depremlerden 12, 13, 14, 15 gün sonra bile kurtuluşların olduğu örnekler var. İnşallah bu depremlerde de enkazların altından vatandaşlarımızı canlı kurtarabiliriz diye ümit ediyorum.

"YER KABUĞUNDA 400 KİLOMETRENİN ÜZERİNDE BİR YÜZEY KIRIĞININ OLUŞTU"

Bu depremlerin sonucunda yer kabuğunda 400 kilometrenin üzerinde bir yüzey kırığının oluştuğunu biliyoruz. Bu kırılma sonucunda yer kabuğunda çok büyük deformasyonlarının geliştiğini görüyoruz.

Asrın felaketinde son durum! Orhan Tatar, artçı deprem sayısını açıkladı: Ortaya çıkan enerji çok büyük

"30 KATRİLYON JULLÜK BİR ENERJİNİN AÇIĞA ÇIKTI"

Ortaya çıkan enerji çok büyük. Kabaca 30 katrilyon jullük bir enerjinin açığa çıktığını söyleyebiliriz.

"ŞU ANDA SAHADA ÇOK CİDDİ BİR PSİKOSOSYAL DESTEĞE İHTİYAÇ VAR"

Hasar tespit çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Çok büyük bir travma yaşanıyor. Şu anda sahada çok ciddi bir psikososyal desteğe ihtiyaç var. Bu anlamda özellikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın ekipleri çok geniş bir grupla sahadalar. Şu şamada özellikle basından rica ettiğimiz konulardan biri de bu. Vatandaşlarımızın yaşadığı travmayı bir an önce en azından hafifletmek adına basın mensuplarına büyük görev düşüyor. Afet psikolojisi gibi konularda vatandaşlarımıza ulaşarak bu travmayı azaltmak hepimizin görevidir.

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