Dünyaca ünlü yıldız Madonna'dan depremzedelere yardım çağrısı! AHBAP derneğine övgü yağdırdı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen Türkiye ve tüm dünyanın gündemine oturun 7.7 ve 7.6'lık büyük deprem sonrası yardım seferberliği başladı. Birçok sivil toplum kuruluşu ve yardım dernekleri desteklerini esirgemeyerek deprem bölgesinde bulunan vatandaşlara yardım elini uzattı. AHBAP derneği kurucusu olan Haluk Levent ve ekibi de birçok ünlü yıldızla işbirliği yaparak yardım topladılar. Dünyaca ünlü yıldızlarında yardım topladığı kampanyalara Maddona'dan da destek geldi.

DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZ MADONNA'DAN DESTEK

Madonna sosyal medya hesabı instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, "Herkes Sevgililer Günü’nde aşktan söz ediyor. Tüm sevgi ve iyileştirici enerjimizi bu şiddetli depremde büyük kayıp ve yıkım yaşayan Suriye ile Türkiye’ye gönderelim. 33 bin 181 kişi öldü. Birçok kişi evini, işini ve tabii sevdiklerini kaybetti. Şehirler tümüyle haritadan silindi. Bu çok üzücü!" ifadelerine yer verdi. Ayrıca Madonna, The Best Place to Donate is—-ahbap.org" (bağış yapabileceğiniz en iyi yer ahbap.org) ifadesini yazdı.