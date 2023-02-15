Mucize kurtuluş! Enkaz altında kalorifer peteğinden su içerek hayatta kaldı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremin ardından 36 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkmayı başaran Gökhan Kara su ihtiyacını kalorifer peteğinden karşılayarak hayatta kaldığını ifade etti.

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Mucize kurtuluş! Enkaz altında kalorifer peteğinden su içerek hayatta kaldı!

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık v e Elbistan ilçesinde 6 Ocak'ta meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma ekipleri enkazdan kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 36 saat sonra kaldığı enkazın altından kurtulan depremzede, o anları anlattı. Depreme uykudayken yakalandığını belirten 31 yaşındaki Gökhan Kara, "Ben o gün 2 depreme de yakalandım. Gece olan depremde Elbistan'da sadece 3 tane ev yıkılmıştı. Öğle saatlerinde meydana gelen depremde ben uyuyordum. Birden bire binanın çökmesine şahit oldum. Ayaklarım beton tablalarının altında kaldı. Enkazdan 36 saat sonra çıktım. Dışarıdaki sesleri almakta çok zorlandım" dedi.

Mucize kurtuluş! Enkaz altında kalorifer peteğinden su içerek hayatta kaldı!

"DEPREM SONRASI HIZLA MÜDAHALE EDİLDİ"


Depremin ardından devletin kendilerini sahipsiz bırakmadığını belirten Kara, "Deprem sonrasında bizleri deprem bölgesinde sahipsiz bırakmadılar. Hızlı şekilde deprem anı ve deprem sonrasında müdahale edildi. Yardım da geldi gönüllüler de geldi, yardım tırları da hızlı şekilde ulaştırıldı. Şu anda bizlerin hiçbir sıkıntısı yok. Selçuk Bayraktar'a özellikle teşekkür etmek istiyorum, afet bölgesine bin konut sözü vermiş. Allah bu tür insanlarda, vatanını, milletini seven insanlardan razı olsun" ifade etti.

Mucize kurtuluş! Enkaz altında kalorifer peteğinden su içerek hayatta kaldı!

"KALORİFER PETEĞİNDEN SU İÇTİM"

Enkaz altında neler yaşadığını anlatan Kara, "36 saat boyunca ben hiçbir şey yemedim. Öyle bir imkan da yoktu zaten. Depremin meydana geldiğinde ben evimin yatak odası bölümündeydim. Hayatta kalmak için kalorifer peteğinden su içtim. Deprem olduktan sonra peteğin su borusu patlamış, su ihtiyacımı oradan karşılayabildim. Soğuk havadan yana da Allah bana yardım etti. Yorgan ve battaniye vardı. Onlarla idare ettim. Alanım dardı. Ölmekten hiç korkmadım. Müslüman insan ölmekten korkmaz. Ölüm bize borç. Ben bu borcu bugün de yarın da öderim. Ölmekten korkmadım ama çıkacağıma inandım" dedi.

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