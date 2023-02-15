Son dakika | Bakan Mahmut Özer duyurdu: 71 ilde okulların açılacağı tarih belli oldu

Son dakika...Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya AFED ve Koordinasyon Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılmasına ilişkin, "Depremin yaşandığı 10 ilde 3 milyon 784 bin 411 öğrencimiz var. Bunlardan 5 bin 836 öğrencimiz nakilini başka illerdeki okullara aldırdı. 10 ildeki eğitim planlaması ve hangi ilçelerde, bölgelerde okullarımızı açacağımızla ilgili tüm çalışmayı hafta sonu itibarıyla tamamlayacağız" dedi.

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"PSİKO SOSYAL DESTEK ÇADIRLARI KURULACAK"

Bakan Özer, "Psiko sosyal destek çadırları cuma gününe kadar depremden etkilenen 10 ile kurulmuş olacak. Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada, çok başarılı bir koordinasyon var. 71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlıyor" ifadelerini kullandı.