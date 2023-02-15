AHBAP derneğine destek verdikleri için canlı yayında bulunmayacaklar!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kahramanmaraş'ta meydan gelen iki büyük deprem sonrası Türkiye’nin önde gelen 8 televizyon kanalının yapacağı ortak yayında ATV’nin, Haluk Levent'in kurusu olduğu Ahbap Derneği'ne destek veren Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu’nun katılmasını istemediği iddia edildi.

"BENİM YÜZÜMDEN OLDU"

Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Haluk Levent, üzgün olduğunu belirtti.

Haluk Levent, "Benim yüzümden oldu. Çok üzgünüm. Bir kez "devlet nerde?" cümlesi kurmadılar. Yardım toplamak değiş yardım dağıtmak için Ahbap' ta oldular. Geçen yıl yardım kampanyasında ben de Afad'a bağış yapmıştım. İzin verin yatın TV'de Afad için tüm sanatçılarla para toplayalım." paylaşımında bulundu.