Türkiye Kahramanmaraş'ta 2 değil 3 büyük deprem yaşamış olabilir!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası bölgeye giden bilim adamları ve öğrenciler fay hatlarını inceleme altına aldı. İstanbul Teknik Üniversitesi öncülüğünde birçok üniversiteden jeologlar gruplara ayrılarak bölgede incelemelerde bulundular. Jeologlar ise inceleme sonrası fay hattında 2 değil 3 büyük deprem yaşanmış olabileceğini vurguladı.

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Türkiye Kahramanmaraş'ta 2 değil 3 büyük deprem yaşamış olabilir!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük bir hasar bırakan şiddetli deprem sonrası İTÜ öncülüğünde bir grup bilim adamı fay hatlarını incelemek üzere bölgeye gitti. İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Gebze Teknik Üniversitesi Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü, Munzur Üniversitesi Coğrafya Bölümü, Muğla Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği ve Fırat Üniversitesi'nden öğretim üyelerinin de katılımıyla, 13 deprem bilimci afet bölgelerine inceleme yapmak için çalışmalarına başladığını duyurdu.

Türkiye Kahramanmaraş'ta 2 değil 3 büyük deprem yaşamış olabilir!

FAY HATTI 5 KİLOMETRE KAYDI

Yaklaşık 300 kilometreye yakın fay kırığı ile karşı karşıya olunduğunu belirten Prof. Dr. Hüsnü Serdar Akyüz, "İstanbul Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi Kırıkhan'dan Nurdağı'na kadar olan bölgede çalışıyor. Nurdağı'ndan Gölbaşı'na kadar İstanbul Teknik Üniversitesi ekibi çalışıyor. Erkenek fayında ise Muğla Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi ekibi çalışıyor. Diğer yandan Narlı fayı kırıldı, orayı da biz çalışıp, bitirdik. Gölbaşı'ndan kuzey doğuya doğru bir fayın daha kırıldığını düşünüyoruz. Öğlen saatlerinde olan depremde Çardak fayı kırıldı. Elbistan'ı etkileyen fay kırıldı, orada da Munzur Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi ekibi çalışıyor" dedi.

Prof. Dr. Hüsnü Serdar Akyüz, "Pazarcık'tan güneye doğru giden Narlı fayı var demiştik. Bu fay 15 kilometrelik bir fay. Bu fayı haritaladık, bitirdik. Üzerindeki yer değiştirmeleri ölçtük, yaklaşık olarak 2,5 metrelik bir yer değiştirme ölçtük ve o bölgenin haritalamasını bitirdik. Daha sonra Nurdağı'ndan Gölbaşı'na doğru, gelmeye başladık. Burada da yavaş yavaş yer değiştirmelerin, fayın oluşturduğu blokların arasındaki kayma miktarının arttığını gördük. Şimdiye kadar bloklar arasında 5 metreye kadar kaymalar gördük.

Türkiye Kahramanmaraş'ta 2 değil 3 büyük deprem yaşamış olabilir!

"DÜNYADA ÇOK ENDER RASTLANAN BİR DURUM"

Hem havadan hem de karadan incelemelerde bulunan ekip fay hatlarının kırıldığı bölgeleri incelemiş ve 5 farklı fayın kırıldığını tespit ettiler.

Aslında Doğu Anadolu fayının kırıldığını ancak, bu faydan ayrılan kollar da olduğunu belirten Prof. Dr. Akyüz, "Mesela Amanos segmenti, Kırıkhan'dan başlıyor, Nurdağı'na kadar devam edip, sonra yön değiştirerek doğuya doğru dönerek Gölbaşı'na devam ediyor. Türkoğlu'na kadar olan kesim aslında bir fay segmenti. Türkoğlu'ndan Gölbaşı'na kadar olan kesim, Pazarcık segmentinin, aslında tehlikeli bir segment olduğunu, kırılmayı beklediği yazılmıştı. Çünkü en son 1513 yılında kırılmış, üzerinden 520 yıllık bir zaman geçmiş. Dolayısıyla o enerji birikti ve kırıldı. Narlı segmenti dediğimiz, Pazarcık güneyine giden segmentte kırıldı. Dolasıyla Çardak segmenti kırıldı. 5 farklı fay parçası kırıldı. Bunlardan 3'ü Doğu Anadolu fayı üzerinde, diğerlerinden Narlı ve Çardak segmenti kırıldı. 5 fayın kırıldığı bir depremden bahsediyoruz. Bu çok rastlanan bir şey değil. Dünyada çok ender rastlanan bir şey. Türkiye'de de geçmişe baktığımızda böyle bir şey yok" şeklinde konuştu.

Türkiye Kahramanmaraş'ta 2 değil 3 büyük deprem yaşamış olabilir!

"O SABAH 2 DEĞİL 3 DEPREM OLDU"

Prof. Dr. Hüsnü Serdar Akyüz, şunları söyledi: "Büyük ihtimalle 1,5 dakika içerisinde 2 deprem peş peşe oldu. Hatta belki o sabah 3 deprem oldu, çünkü kırılan segmentlere baktığımızda hakikaten çok uzun bir fay hattının kırıldığını görüyoruz. Öğlen saatlerinde olan depremde ise Çardak segmenti kırılıyor. Bu tabi sabah olan depremin tetiklemesiyle olan bir durum. Orada da çalışmalarımız tam bitmedi ama, aşağı yukarı 50 kilometreden fazla belki 70 kilometrelik fay kesiminin kırıldığını tahmin ediyoruz. Biraz beklemek gerekiyor. Çalışmaları görelim, o enerji fayları ne derecede etkiledi. Az mı çok mu etkiledi. Biraz bekleyip dikkatli konuşmak lazım, insanları paniğe sevk etmemek lazım." ifadelerinde bulundu.

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