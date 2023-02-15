Son dakika | Kahramanmaraş'ta herkese umut oldu! Melike İmamoğlu, 222 saat sonra sağ çıkarıldı

Son dakika... Kahramanmaraş'ta depremin 10.gününde mucize yaşandı. 42 yaşındaki Melike İmamoğlu, 222 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı. İmamoğlu'nun bilincinin açık olduğu bildirildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News

Son dakika... Kahramanmaraş'taki deprem felaketinin 10.gününde sürdürülen arama ve kurtarma çalışmalarından sevindiren haber geldi. Hayrullah Mahallesi Özdemirler Apartmanı’nda enkazda çalışma yapan İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) ekipleri, bir kişinin İmdat diye bağırması üzerine bu noktada çalışmalarını hızlandırdı. Yapılan çalışmaların ardından 42 yaşındaki Meryem İmamoğlu'nun hayatta olduğu belirlendi.

Son dakika | Kahramanmaraş'ta herkese umut oldu! Melike İmamoğlu, 222 saat sonra sağ çıkarıldı

ENKAZDAN ÇIKARILDI

Yapılan çalışmalar sonrası 42 yaşındaki Meryem İmamoğlu, UMKE ekiplerinin damar yolu açıp serum takmasıyla enkazdan çıkarıldı. Hastaneye sevk edilen İmamoğlu’nun şuurunun açık olduğu öğrenildi.

Son dakika | Kahramanmaraş'ta herkese umut oldu! Melike İmamoğlu, 222 saat sonra sağ çıkarıldı

EKİPLERİ SEVİNCE BOĞDU

İNDAK ekipleri, rekor kıran hayata dönüş operasyonu sonrası bir canı daha hayata döndürmenin sevinciyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Son dakika | Kahramanmaraş'ta herkese umut oldu! Melike İmamoğlu, 222 saat sonra sağ çıkarıldı

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye Kahramanmaraş'ta 2 değil 3 büyük deprem yaşamış olabilir!
Türkiye Kahramanmaraş'ta 2 değil 3 büyük deprem yaşamış olabilir!
Malatya'da yürekleri yakan görüntü! Numara verilen mezar taşlarına bağlananlar kahretti! Bebek kıyafeti, gelin duvağı, asker üniforması...
Malatya'da yürekleri yakan görüntü! Numara verilen mezar taşlarına bağlananlar kahretti! Bebek kıyafeti, gelin duvağı, asker üniforması...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, genelgeyi imzaladı! Deprem bölgesindeki memurlar için yeni kararlar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, genelgeyi imzaladı! Deprem bölgesindeki memurlar için yeni kararlar!
Ücretsiz çorba dağıtan çocuk, sözleriyle içimizi ısıttı: "Lastiğinizi patlatırım, çorba için, öyle gidin"
Ücretsiz çorba dağıtan çocuk, sözleriyle içimizi ısıttı: "Lastiğinizi patlatırım, çorba için, öyle gidin"
Son Haberler
Malkolm Nilsson Safqvist kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malkolm Nilsson Safqvist Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Malkolm Nilsson Safqvist kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malkolm Nilsson Safqvist Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
(4 Yıllık) Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
(4 Yıllık) Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
Johnbosco Samuel Kalu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johnbosco Samuel Kalu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Johnbosco Samuel Kalu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johnbosco Samuel Kalu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
(4 Yıllık) Optik ve Akustik Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
(4 Yıllık) Optik ve Akustik Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
Emlakçılar Odası Başkanı deprem bölgesindeki kira artışına isyan etti! "Vicdansızlar!"
Emlakçılar Odası Başkanı deprem bölgesindeki kira artışına isyan etti! "Vicdansızlar!"
212 saat sonra 77 yaşındaki Fatma Güngör enkazdan kurtarıldı!
212 saat sonra 77 yaşındaki Fatma Güngör enkazdan kurtarıldı!
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ta herkese umut oldu! Melike İmamoğlu, 222 saat sonra sağ çıkarıldı
Son dakika | Kahramanmaraş'ta herkese umut oldu! Melike İmamoğlu, 222 saat sonra sağ çıkarıldı
Göktan Eker kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği ve kariyeri nedir? Göktan Eker'in biyografisi
Göktan Eker kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği ve kariyeri nedir? Göktan Eker'in biyografisi
Ücretsiz çorba dağıtan çocuk, sözleriyle içimizi ısıttı: "Lastiğinizi patlatırım, çorba için, öyle gidin"
Ücretsiz çorba dağıtan çocuk, sözleriyle içimizi ısıttı: "Lastiğinizi patlatırım, çorba için, öyle gidin"
Depremin acı gerçeği: 14 yaşındaki çocuk enkazdan çıkarıldı, ailesi yaşamını yitirdi
Depremin acı gerçeği: 14 yaşındaki çocuk enkazdan çıkarıldı, ailesi yaşamını yitirdi
Türkiye Tek Yürek olacak! Ortak yayında depremzedeler için yardım toplanacak
Türkiye Tek Yürek olacak! Ortak yayında depremzedeler için yardım toplanacak
Depremzedelere 100 bin TL nakdi yardım desteği kimlere verilecek? Nakdi yardım desteği ne zaman ödenecek?
Depremzedelere 100 bin TL nakdi yardım desteği kimlere verilecek? Nakdi yardım desteği ne zaman ödenecek?
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları