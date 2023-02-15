Son dakika | Kahramanmaraş'ta herkese umut oldu! Melike İmamoğlu, 222 saat sonra sağ çıkarıldı

Son dakika... Kahramanmaraş'taki deprem felaketinin 10.gününde sürdürülen arama ve kurtarma çalışmalarından sevindiren haber geldi. Hayrullah Mahallesi Özdemirler Apartmanı’nda enkazda çalışma yapan İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) ekipleri, bir kişinin İmdat diye bağırması üzerine bu noktada çalışmalarını hızlandırdı. Yapılan çalışmaların ardından 42 yaşındaki Meryem İmamoğlu'nun hayatta olduğu belirlendi.

ENKAZDAN ÇIKARILDI

Yapılan çalışmalar sonrası 42 yaşındaki Meryem İmamoğlu, UMKE ekiplerinin damar yolu açıp serum takmasıyla enkazdan çıkarıldı. Hastaneye sevk edilen İmamoğlu’nun şuurunun açık olduğu öğrenildi.

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EKİPLERİ SEVİNCE BOĞDU

İNDAK ekipleri, rekor kıran hayata dönüş operasyonu sonrası bir canı daha hayata döndürmenin sevinciyle hatıra fotoğrafı çektirdi.