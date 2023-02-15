UMKE personeli, yemeğini kediyle paylaştı! Görenlerin içini ısıttı: "Onlar da birer depremzede, benimle yemeğini yedi"

Türkiye, asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. 10 ilde 13 milyon 500 vatandaşı etkileyen deprem felaketi Osmaniye'de de yıkıma neden oldu. Deprem felaketinde yıkılan binaların altında kalan vatandaşları kurtarmak için bölgeye giden UMKE personelleri zamanla mücadele ederken çalışmalar sırasında duygusal anlar da yaşanıyor.

Osmaniye UMKE personeli Acil Tıp Teknisyeni İlyas Yıldır, yemek yediği sırada yanına yaklaşan bir kedi ile yemeğini paylaştı. Yıldır'ın kedi ile yemeğini paylaştığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Yaşanan depremde kendisinin de bir depremzede olduğunu ifade eden Yıldır, deprem olduğu ilk anda ailesini güvenli bir noktaya bırakıp UMKE birimine geldiğini söyledi. Yıldır, "Çok fazla cana dokunduk, çok hayat kurtardık. Yemeğimi yerken birkaç tane kedi yanıma geldi. Onlar da birer depremzede. Kediye de uzattım; o da benimle yemeğini yedi. Bunu da bir arkadaşımız videoya çekmiş. Sosyal medyada paylaşınca, insanlar çok dua etti" dedi.