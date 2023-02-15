Enkaz altından ağzında sigara ile çıkmıştı! Soner amca yaşadıklarını anlattı: "Çok sigara içmekten çakmağımın gazı bitti"

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem felaketleriyle sarsıldı. Depremin yıkıcı etki yarattığı illerden biri olan Adıyaman'da ekipler harekete geçti. Depremin üçüncü günü Umut Apartmanı’nda yapılan arama ve kurtarma çalışmalarına katılan 3’üncü Ordu Komutanlığı İstihkâm Tabur unsurları, Soner Tuğtekin'i sağ salim kurtardı.

DEPREM ANINI ANLATTI

Enkaz altından ağzından sigara ile çıkan Soner Tuğtekin'in o anları Türkiye'de çok konuşulmuştu. Sabah'a konuşan Soner Tuğtekin, deprem anında salonda olan eşi ve çocuklarını yanına almaya çalıştığını ifade etti. Tuğtekin, bir anda binanın üzerlerine yıkıldığını belirterek, "Kolon kızımın üzerine düştü. Hanımı çekmeye çalıştım ama kolu bazaya sıkıştı. Oğlum koltuğumun altındaydı sadece onu çekebildim" dedi.

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YANIMDA TÜTÜN VE SU VARDI

Deprem anında üzerine içerisinde sarılmış sigaraların bulunduğu tabakasının düştüğünü anlatan Tuğtekin, "Yanımda sadece tütün ve 1.5 litrelik su vardı. Çok sigara içmekten çakmağımın gazı bitti. Sigaralarımı yakamadım. Kumandanın pillerini parçalayıp, kablolarını birbirine çarptırarak ateş çıkartarak ateş sorunumu çözdüm" ifadelerini kullandı.

"CEVAP GELİNCE SİGARALARI ART ARTDA YAKMAYA BAŞLADIM"

Enkaz altında su ve tütünle hayatta kalmaya çalıştığını belirten Tuğtekin, yardım için bağırdığını söyledi. Tuğtekin, "Cevap gelince sigaraları art arda yakmaya başladım. Elimde de çıktığımda o yüzden sigara vardı" diye konuştu.

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"EŞİMİN CANSIZ BEDENİNİN ÇIKARILDIĞI GÜNE KADAR KALDIRIMDA YATTIM"

Tuğtekin tekrar enkazın olduğu alana geldiğini belirterek şunları kaydetti:

"Hastaneye gitmek istemedim çünkü Hatice'mi bırakmak istemedim. Hastaneye gidince verdikleri serumu bırakıp enkaz alanına gittim. Eşimin cansız bedeninin çıkarıldığı 4'üncü güne kadar kaldırımda yattım."