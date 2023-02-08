Elindeki sigarayı bırakmadı! Depremden sağ kurtulan adam işte böyle çıktı!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve 7.6'lık depremin 3. gününde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 10 ili etkileyen depremde çok sayıda vatandaşın kurtarılma anı herkesi sevince boğarken yitip giden hayatlara ise vatandaşlar hüzünleniyor. Mucize kurtuluşlara şahitlik ettiğimiz günlerde tek yürek olan Türkiye yardım ve dayanışma ile yaraları sarmaya çalışıyor.

BİR CAN DAHA KURTARILDI

Depremden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Adıyaman'da ise kurtarma çalışmaları devam ederken Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım herkesi bir kez daha sevindirdi. Milli Savunma Bakanlığı yapmış olduğu paylaşımda; "3’üncü Ordu Komutanlığımızın İstihkâm Tabur unsurları, bu sabah Adıyaman Umut Apartmanı’ndaki Soner Tuğtekin isimli vatandaşımızı sağ salim kurtardı." bilgisini paylaştı.

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SİGARA AĞZINDA KURTULDU

Paylaşılan video da Soner Tuğtekin isimli vatandaşın kurtarılma anı yer alırken ağzında sigarası ile enkazdan kurtarıldı. Görevliler Soner Tuğtekin'den sigarasını atılmasını istedi. Fakat depremzede vatandaş "atamam" diyerek sigarasını ağzında tuttu.