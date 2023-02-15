Hayatlarının en zor anını yaşadılar! Aç bebeklerini doyurmak için kolunu kesti kanıyla besledi!

6 Şubat günü meydana Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremin 9. gününde enkazdan kurtarma çalışmaları devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketlerinden olan Kahramanmaraş depremi 10 ili etkiledi ve birçok bina yıkıldı. Şuana kadar 35 bin 418 vatandaşın hayatını kaybettiği depremde, 50 binin üzerinde binada yıkıldı ya da kullanılamayacak seviyede zarar gördü.

203 SAAT SONRA KURTULDULAR

Bursa'dan hareket edip Kahramanmaraş'ta arama kurtarma faaliyetlerine katılan Bursa Arama Kurtarma ( BAKUT) ekibinin bir bölümü, depremin ikinci gününden itibaren 12 Şubat ilçesi Karamanlı Mahallesi Şekerdere Caddesi üzerindeki Aktaş Apartmanının da enkaz çalışmalarına başladı. BAKUT ekibi 7 katıda tamamen çöken binanın enkazından 40'tan fazla kişinin cansız bedenini çıkardı. Açılan delikten yaşam koridoru oluşturan ekipler kurtarma faaliyetlerinin 8. günü ulaştıkları binanın zemin katının altından ses geldiğini duydu. Uzun süre dinleme yapan BAKUT ekibi, açtığı delikten uzanan bir el gördüler ve arama kurtarma faaliyetlerini hemen hızlandırdılar.

Canlı insanlar olduğunu belirleyen ekipler tam 203 saat sonra 24 yaşındaki Hidayet ve 32 yaşındaki Muharrem Polat oldukları öğrenilen genç çifti sağ salim enkazdan çıkartmayı başardı.

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2 ÇOCUKLARINI DEPREM ANINDA KAYBETTİLER

Hidayet ve Muharrem Polat çiftinin evliliklerinin ikinci senesinde Buğlem ismini verdikleri bir kızları, 2 sene sonra da Miraç ismini verdikleri oğulları oldu. Polat çiftinin depremden 7 ay önce de Alparslan isimli bir erkek çocukları daha dünyaya geldi.

Polat çifti ve 3 çocukları 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremine 7 katlı binanın bodrum katında kaldıkları kapıcı dairesinde yakalandı. Deprem esnasında yan odada yatan evin büyük çocukları 5 yaşındaki Buğlem ve 3 yaşındaki Miraç hayatlarını kaybetti. Yatak odasında anne babasının yanında yatan 7 aylık bebek Alparslan Polat, hayat üçgeni sayesinde annesi Hidayet ve babası Muharrem Polat ile birlikte sağ kurtuldu.



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BEBEĞİNİ KANI İLE BESLEDİ

Enkaz altında eşi ve 7 aylık bebeği ile birlikte mahsur kalan Hidayet Polat 4 gün boyunca enkaz altında bebeğini emzirdiğini fakat açlık ve susuzluk sebebiyle talihsiz annenin 5'inci günde sütünün kesildi öğrenildi. Bunun üzerine Hidayet ve Muharrem Polat çifti 7 aylık oğullarına kendi dudaklarını emdirip tükürükleriyle 1 gün daha hayatta kalmasını sağladı. Ağızlarda tükürük de tükenince anne Hidayet Polat eşinden kolunu kesmesini istedi. Kolunu eşine kestiren kadın 1 gün de bebeğini kendi kanı ile besledi. Soğuk ve açlığa sadece 6 gün dayanabilen bebek anne babasının kolları arasında ne yazık ki can verdi. Eşini sakinleştirip moral vermeye çalışan Muharrem Polat 7 aylık oğluna son kez bakıp enkaz altına gömdü. Hayatlarının belki de en zor günlerini enkaz altında yaşayan çift 3 çocuğunun da cansız bedenlerini enkaz altında bırakıp 203 saat sonra ekipleri tarafından kurtarıldı.



"ENKAZ ALTINDAN BİR EL BİZE ULAŞTI"

Depremin ikinci gününden beri bölgede bulunan BAKUT Başkanı Cihat Öz, "7 katlı bina adeta bir pestile benziyordu. kazdığımız tünelden binanın en alt girişine kadar ulaştık. Canlıya ulaşma konusunda umutsuzluğa hiç bir zaman kapılmadık. Mutlaka canlı birilerine ulaşacağımızı biliyorduk içimizden bir ses devam etmemizi söyledi. Zemin katın altından ses ve hareket algıladık ve kazmaya devam ettik. Binanı bodrum katında mahzene benzeyen bir bölüm vardı uzun süren çalışmanın ardından o bölüme bir delik açmayı başardık. Arkadaşlar delikten içeriye bakmaya çalıştıkları sırada enkaz altından çıkan bir el bize ulaştı. Ekip arkadaşlarımdan birinin elini sımsıkı tuttu.

"BU ALLAH'IN BİR LÜTFUYDU"

Sonradan kapıcı dairesi olduğunu öğrendiğimiz alanda Polat çiftine ulaştık, göz göze geldiğimizde ilk iş onlara yanımızda götürdüğümüz suyu uzattık ama suyu kabul etmeyip bize burada zemzem getirdiler onu siz için sizin daha çok ihtiyacınız var cevabını alınca ne yapacağımızı ne cevap vereceğimizi şaşırdık. Bu Allah'ın bir lütfuydu. 203 saat sonra onları sağ salim dışarıya çıkarmayı başardık. Baba Muharrem Polat hayatta kalmak için elinden ne geliyorsa yapmış. Önce içerisindeki bulundukları alanı eline geçirdiği materyallerle genişletmiş. Ciğerleri acımaya başlayınca gardolap askı borusunu koparıp betonların arasından uzatarak o boru ile hava almışlar. 7 aylık bebeklerini yaşatmak için kendi tükürük ve kanları ile beslemeye çalışmışlar. Öğrendiğimizde gerçekten çok etkilendik. Deprem bölgesinde 8 gündür anlatılsa kimsenin inanamayacağı bazı olaylara tanık oluyoruz. Yüce yaradanın kudreti ve yardımı ile oluyor her şey imkansız denilen olaylar yaşıyoruz" diye konuştu.