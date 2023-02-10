Gaziantep'te 94 saat sonra gelen mucize! Enkaz altında namaz kıldı, idrarını içip hayatta kaldı

Türkiye, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Can kaybının ve yaralı sayısının artış gösterdiği deprem felaketinde enkaz altında kalanlar için AFAD, UMKE, AKUT, belediyeler ve adını sayamayacağımız birçok kurumun yanı sıra yabancı ülkelerden gelen arama ve kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Felaketin beşinci gününde mucize bir kurtuluş gerçekleşti.

Gaziantep'te enkazdan ses duyan ekipler, 17 yaşındaki Adnan Muhammet Korkut’a ulaştı. Bir süre kendisi ile konuşan ekipler, Adnan’ı bulunduğu yerden alıp sedyeyle hastaneye taşıdı.

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"ADNAN'I BULUNDUĞU YERDEN ÇIKARDI"

Adnan’ı kurtaran ekibin başında bulunan AFAD ekip lideri Yusuf Bülent Gündüz, o anları anlattı. Ses duyumundan önce serum taktırdığını kaydeden Gündüz, ''Gittik bir serum taktırdık, iyi ki taktırmışım. Tekrardan cana geldim. Arabada tam dinlenme esnasına geçmiştim. Ekip arkadaşlarım abi sen biraz dinlen biz sana bir şey olursa haber veririz dediler. O arada canlı var sesi gelince hemen giyinerek tekrardan enkaza geçtim. Yaptığımız çalışmaların ardından çok kısa bir süre sonra Adnan’ı bulunduğu yerden aldık. Adnan’la iletişim halinde çok güzel konuşmalarımız oldu. Dinlemede en ufak bir ses aldığın zaman artık onu değerlendirmek lazım. Ethem arkadaşımızın aldığı sesle tekrardan dinlemeyi hızlandırdık. Birkaç noktadan Adnan’ın sesini duymaya çalıştık. İletişim sağladık, bunun sonucunda da birkaç yerden almayı denedik'' diye konuştu.

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ENKAZ ALTINDA NAMAZ KILMIŞ

En doğru noktanın yan taraftan girerek Adnan’ı almak olduğuna karar verdiklerini dile getiren Gündüz, ''Adnan ayaktaydı, hareket edebiliyordu ve yürüyebiliyordu. Bizim ışık tuttuğumuzu görünce oraya gelince çok kısa sürede Adnan’ı oradan aldık. Bize söylediği şuydu, ağabeyi sizin çalışmalarınızın hepsini duyuyordum, size ses veriyordum ama demek ki sesim size gelmiyordu. Bize ulaştıramıyordu demek ki sesini, enkazda başkalarının da sesi geliyordu o arada. O süre içinde hiç hayattan kopmadığını namazını kıldığını hatta son artık susuz kaldığı anda da kendi idrarını içerek hayatta kaldığını söyledi. Bizi çok mutlu etti, umut kesilmiyor. Umutla yaşamak en güzel şey" dedi.

"ÇALIŞMALAR SIRASINDA KENDİNİ KORUMUŞ"

Gündüz şunları söyledi:

"Sağ tarafta kalan cephemde apartmanın bir bodrum kısmı var, bodrumdaki galerilerin olduğu yerde, o boşlukta kendine bir yer bulmuş. Yanında bir masa olduğunu söyledi. O masanın etrafında oturduğunu hatta bizim çalışmalarımız sırasında kendisine zarar gelmesin diye kendisini bir noktaya çekerek koruduğunu anlattı. Bu da güzel bir çalışma. Bu konuda bilinçli olması da işimize yaradı. Çalışmalar sırasında kendini korumuş. Tamam biz bugün enkazdan Adnan’ı çıkarttık, hayata kavuşturduk ama Adnan’ın hayata kavuşmasında bir takım çalışması var. Eğer o takım çalışması olmazsa zaten Adnan kesinlikle o enkazdan çıkamazdı. Bu bir takım çalışması inancıyla hareket ederek olan bir çalışma. İnşallah bundan sonra böyle bir afet yaşamayalım. Ama yaşadığımız zaman da şunu unutmamak lazım el ele vermediğimiz sürece hiçbir şey olmuyor."