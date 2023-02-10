Hatay'da 96 saat sonra gelen mucize: 1.5 yaşındaki Sela bebek ve ailesi sağ olarak çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremin yıkıcı etki yarattığı Hatay'da, 1,5 yaşındaki kız çocuğu Sela Elbarazi ve aynı aileden 4 kişi, 96 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Hatay'da 96 saat sonra gelen mucize: 1.5 yaşındaki Sela bebek ve ailesi sağ olarak çıkarıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yıkıcı bir etki yarattığı Hatay'da enkaz altında kalan vatandaşları arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Hatay'da 96 saat sonra gelen mucize: 1.5 yaşındaki Sela bebek ve ailesi sağ olarak çıkarıldı

Bu kapsamda Pendik Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri (PEAK) Antakya ilçesi Ürgan Paşa Mahallesi, Şehit Mehmet Duran Caddesi, Huzur Apartmanı, 14 numarada çalışma yaptığı çalışmada bebek sesi duydu.

Hatay'da 96 saat sonra gelen mucize: 1.5 yaşındaki Sela bebek ve ailesi sağ olarak çıkarıldı

Ekipler yaptıkları çalışma sonucu 1,5 yaşındaki kız çocuğu Sela Elbarazi, deprem felaketinden 96 sat sonra sağ çıkardı. Sela’nın ardından, annesi, babası, kardeşi ve dayısı da enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Hatay'da 96 saat sonra gelen mucize: 1.5 yaşındaki Sela bebek ve ailesi sağ olarak çıkarıldı Hatay'da 96 saat sonra gelen mucize: 1.5 yaşındaki Sela bebek ve ailesi sağ olarak çıkarıldı

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