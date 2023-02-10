Hatay'da 96 saat sonra gelen mucize: 1.5 yaşındaki Sela bebek ve ailesi sağ olarak çıkarıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yıkıcı bir etki yarattığı Hatay'da enkaz altında kalan vatandaşları arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Pendik Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri (PEAK) Antakya ilçesi Ürgan Paşa Mahallesi, Şehit Mehmet Duran Caddesi, Huzur Apartmanı, 14 numarada çalışma yaptığı çalışmada bebek sesi duydu.

Ekipler yaptıkları çalışma sonucu 1,5 yaşındaki kız çocuğu Sela Elbarazi, deprem felaketinden 96 sat sonra sağ çıkardı. Sela’nın ardından, annesi, babası, kardeşi ve dayısı da enkazdan sağ olarak çıkarıldı.