MSB acı haberi duyurdu: Hatay'da hastanenin çökmesi sonucu Ferhat Günaçti şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Hatay'da sevk edildiği hastanenin deprem nedeniyle çökmesi sonucu P. Söz. Er. Ferhat Günaçti'nin şehit olduğunu açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
MSB acı haberi duyurdu: Hatay'da hastanenin çökmesi sonucu Ferhat Günaçti şehit oldu

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin büyük bir yıkım yarattığı Hatay'dan bir acı haber daha geldi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, P.Söz.Er. Ferhat Günaçti'nin Hatay’da, sevk edildiği hastanenin deprem nedeniyle çökmesi sonucu şehit olduğu belirtildi.

MSB acı haberi duyurdu: Hatay'da hastanenin çökmesi sonucu Ferhat Günaçti şehit oldu

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Hatay’da, sevk edildiği hastanenin deprem nedeniyle çökmesi sonucu kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er. Ferhat Günaçti, 09 Şubat 2023 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

İlgili Haberler
Gaziantep'te 94 saat sonra gelen mucize! Enkaz altında namaz kıldı, idrarını içip hayatta kaldı
Gaziantep'te 94 saat sonra gelen mucize! Enkaz altında namaz kıldı, idrarını içip hayatta kaldı
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İBB'nin skandalları bitmiyor! Deprem bölgesine gönderilen yardımların reklamını yaptılar!
İBB'nin skandalları bitmiyor! Deprem bölgesine gönderilen yardımların reklamını yaptılar!
Enkaz altında kalan kızının elini bir an olsun bırakmadı! O fotoğrafı çeken muhabir konuştu: Çocuğunun elinin bırakmıyordu, çok üzülmüştüm, gözlerim doldu
Enkaz altında kalan kızının elini bir an olsun bırakmadı! O fotoğrafı çeken muhabir konuştu: Çocuğunun elinin bırakmıyordu, çok üzülmüştüm, gözlerim doldu
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın acı günü: Depremde 11 yakını hayatını kaybetti
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın acı günü: Depremde 11 yakını hayatını kaybetti
Diyarbakır'da umut veren kurtuluş: Anne ve oğlu 101 saat sonra enkazdan çıkarıldı
Diyarbakır'da umut veren kurtuluş: Anne ve oğlu 101 saat sonra enkazdan çıkarıldı
Son Haberler
İbrahim Hesar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Hesar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İbrahim Hesar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Hesar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mariano Mino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mariano Mino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mariano Mino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mariano Mino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Guillermo Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillermo Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Guillermo Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillermo Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ariel Rojas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ariel Rojas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ariel Rojas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ariel Rojas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Kahramanmaraş'taki deprem anı kamerada: Araçlar beşik gibi sallandı
Kahramanmaraş'taki deprem anı kamerada: Araçlar beşik gibi sallandı
17 Ağustos 1999 depreminde kaç kişi öldü? Can kaybı, ölü sayısı kaç? Gölcük depremi kaç şiddetinde oldu, ne kadar sürdü?
17 Ağustos 1999 depreminde kaç kişi öldü? Can kaybı, ölü sayısı kaç? Gölcük depremi kaç şiddetinde oldu, ne kadar sürdü?
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Gaziantep'te 94 saat sonra gelen mucize! Enkaz altında namaz kıldı, idrarını içip hayatta kaldı
Gaziantep'te 94 saat sonra gelen mucize! Enkaz altında namaz kıldı, idrarını içip hayatta kaldı
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın acı günü: Depremde 11 yakını hayatını kaybetti
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın acı günü: Depremde 11 yakını hayatını kaybetti
MSB acı haberi duyurdu: Hatay'da hastanenin çökmesi sonucu Ferhat Günaçti şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu: Hatay'da hastanenin çökmesi sonucu Ferhat Günaçti şehit oldu
90'ıncı saatte yürekleri ısıtan haber: 10 günlük Yağız Ulaş bebek ve annesi enkazdan sağ çıkarıldı
90'ıncı saatte yürekleri ısıtan haber: 10 günlük Yağız Ulaş bebek ve annesi enkazdan sağ çıkarıldı
Türkiye, deprem felaketi için tek yürek oldu! 7 kanal, deprem için yardım kampanyası düzenleyecek!
Türkiye, deprem felaketi için tek yürek oldu! 7 kanal, deprem için yardım kampanyası düzenleyecek!
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?