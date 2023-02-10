MSB acı haberi duyurdu: Hatay'da hastanenin çökmesi sonucu Ferhat Günaçti şehit oldu

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin büyük bir yıkım yarattığı Hatay'dan bir acı haber daha geldi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, P.Söz.Er. Ferhat Günaçti'nin Hatay’da, sevk edildiği hastanenin deprem nedeniyle çökmesi sonucu şehit olduğu belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Hatay’da, sevk edildiği hastanenin deprem nedeniyle çökmesi sonucu kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er. Ferhat Günaçti, 09 Şubat 2023 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."