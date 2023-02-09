Türkiye, deprem felaketi için tek yürek oldu! 7 kanal, deprem için yardım kampanyası düzenleyecek!

Türkiye, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremle sarsıldı.13 milyon 500 bin kişiyi doğrudan etkileyen deprem nedeniyle binlerce vatandaşımız hayatını kaybedip yaralandı.

Yıkılan evlerin enkazında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ederken yaraların sarılması için de harekete geçildi.

6 SAATLİK YAYIN YAPILACAK

Bu kapsamda Star TV, Show TV, ATV, FOX, Kanal 7, tv8 ve Kanal D saat 20.00’den 02.00’ye kadar deprem bölgesi için yardım toplayacak. Söz konusu yayın atv’nin Turkuvaz Stüdyoları’nda gerçekleştirilecek.

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TRT'nin yayına destek verip vermeyeceği ise yarın belli olacak.

GÖRÜLMEMİŞ MİKTARDA YARDIM TOPLANMASI BEKLENİYOR

6 saatlik “Deprem Özel” yayınında bugüne kadar görülmemiş miktarda büyük bir yardımın toplanması bekleniyor.

Öte yandan RTÜK’ten tek başına yardım toplama izni alamayan kanalların toplu olarak 15 Şubat Çarşamba günü ortak yayın yapacağı öğrenildi.

Kaynak: tv100