Kahramanmaraş depreminde can veren Şeyma'nın paylaşımı yürek burktu: "Melek oldu diye iyileştirmeler yapmayın. Hakkımızı arayın"

Türkiye, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem felaketiyle tarihin en zorlu günlerinden birini yaşıyor. 10 ilde 13 milyon 500 bin kişinin etkilendiği depremde can kaybı ve yaralı sayısı artarken enkaz altında kalan vatandaşları arama ve kurtarma çalışmaları da sürüyor.

Büyük acı yaşatan deprem felaketinde hayatını kaybeden Şeyma isimli gencin paylaşımı yürekleri burktu. Şeyma, 2020 yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem felaketinde can verirse hakkının aranmasını istedi.

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"MELEK OLDU DİYE İYİLEŞTİRMELER YAPMAYIN"

Şeyma paylaşımda ifadelerini kullanmıştı:

"Bir deprem ülkesinde yaşayan ve deprem tehlikesi olan illerden Kahramanmaraş'ta yaşayan biri olarak bir gün burası da Elazığ'ın İzmir'in kaderini yaşarsa benim için, ailem için veya herhangi biri için melek oldu diye iyileştirmeler yapmayın. Hakkımızı arayın. "