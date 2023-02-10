Çiçeklerin parçalarını yiyerek yaşama tutundu! Enkaz altından çıkan genç korku dolu anları böyle anlattı!

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde enkaz altında kalan 17 yaşındaki Adnan Muhammet Korkut, 94 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Enkaz altında günler kalan Korkut, hayatta kalmak için yaptıklarını anlattı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Türkiye, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremle tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı. Can kaybının ve yaralı sayısının artış gösterdiği deprem felaketinde enkaz altında kalanlar için AFAD, UMKE, AKUT, belediyeler ve adını sayamayacağımız birçok kurumun yanı sıra yabancı ülkelerden gelen arama ve kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Çiçeklerin parçalarını yiyerek yaşama tutundu! Enkaz altından çıkan genç korku dolu anları böyle anlattı!

Felaketin beşinci gününde mucize arayan ekipler, Şehitkamil ilçesinde enkaz altında kalan 17 yaşındaki Adnan Muhammet Korkut’a ulaştı. Bir süre kendisi ile konuşan ekipler, Adnan’ı bulunduğu yerden çıkardı. Hastaneye kaldırılan Adnan Muhammet Korkut, 94 saatlik yaşam mücadelesini anlattı.

"KENDİMİ YIRTTIM, NAMAZ KILMAYA ÇALIŞTIM, VAKİT GEÇMİYORDU İLAHİ OKUDUM"

Annesinin yanından ayrılmadığı Adnan Muhammet Korkut, salonda yatarken depreme yakalandığını söyledi. Muhammet Korkut, enkaz altında yaşadıklarını anlatarak şunları söyledi:

"Üşümemek için üzerime battaniyeyi aldım. Hayatta kalmak için kendi idrarımı içtim. Annemin yetiştirdiği çiçeklerin parçaları vardı onu yedim. Ayaklarım da donuyordu. Bir parça kıyafet buldum. Ayağıma çorap yaptım. Süreyi öyle geçirdim. Bulunduğum alan evin salonu ama dirseğimle elimin boşluğu arasında. Diz üstü yürüyemiyordum, asker yürüyüşü yaptım. O şekilde hayatta kalmaya çalıştım. Telefonumu kaybetmiştim ilk başta. 6 saat sonra alarm çaldı. Telefonu elime aldım. Şebeke çekmiyordu. Şebekenin çekmesi için taşların içinde mücadele ettim. 25 dakikada alarm kurdum ki yardım gelirse duysunlar ve uyuyup kalmayayım.

Çiçeklerin parçalarını yiyerek yaşama tutundu! Enkaz altından çıkan genç korku dolu anları böyle anlattı!

Şarj ikinci günü bitti. Çaresizce AFAD’ı bekledim. Dışarıdan çığlık sesleri geliyordu. Köpeğim vardı küçük onun sesi geliyordu. Onların sesi bana geliyor benimkisi gitmiyordu. Sadece yardım bekledim. O an Rabbimden istedim. Rabbimi dilimden düşürmedim. Çıkmak için dua ettim hep. Kendini çaresiz yalnız hissediyorsun, her şeyin boş olduğunu hissediyorsun. Yardımı tek AFAD’dan bekledim. Annemden babamdan ulaşırım diye. Annemle babam kardeşlerim yaşıyor mu, bunun stresi de üzerimdeydi. Kendimi yırttım. Namaz kılmaya çalıştım. Vakit geçmiyordu ilahi okudum. Elimde değnek parçası vardı. Tavana vura vura sesimi duyurmaya çalıştım. 4. gününde AFAD ekibi sağ olsun yardıma geldi. Ondan dolayı onlara da teşekkür ediyorum. Allah kimsenin başına vermesin."

Çiçeklerin parçalarını yiyerek yaşama tutundu! Enkaz altından çıkan genç korku dolu anları böyle anlattı!

"ÇIKAR ÇIKMAZ SADECE SU İSTEDİM"

Karnı acıktığında annesinin yetiştirdiği çiçeklerden yediğini anlatan Adnan Korkut, “Onlar da deprem anında ortalığa karışıyor. Annemin yetiştirdiği çiçeklerden biraz yedim. Karnımı doyururum diye. Suyu da kendi idrarımla yetinmeye çalıştım. Ekiplerin bana ulaştığı an sesimi son bir defa kullanmaya çalıştım. Günleri takip ediyordum. Rabbim bugün Cuma akşamı olacak. Rabbim güzel haber diye dua ettim. Yanımdan bağırış sesleri geliyordu. Elimdeki sopayı tavana vura vura kırdım. Can havliyle bir şeyler yapmaya çalıştım. Ekipler seslerini bana ulaştırdılar. Yerim belli olmadığı için kıramadılar. Ekipler üzerimdeydi. Beni biliyorlar ama sesimi duyamıyorlardı. Sonra baktım uzaktan bir delikten bir ışık geldi. Adnan dediler. Neredesin dediler. Yaşıyorum dedim. Dediğimiz yere gelebilecek misin dediler. Sonra bir süre 5 saat bekledim. Ondan sonra kendi çabalarımla çıktım öyle oldu. Çıkar çıkmaz sadece su istedim. Suya çok ihtiyacım vardı. Annem bana güzel bir yemek yapar, teyzemlere gideriz güzel bir yemek yeriz diye. Galatasaraylıyım. Biraz fanatiğim. Benim pazartesi günü öğlen uçağım vardı. Eskişehir’e gidecektim. Eskişehir’e transfer olacaktım. Hayal kırıklığına uğradım. AFAD, GASKİ ekibine teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu

Çiçeklerin parçalarını yiyerek yaşama tutundu! Enkaz altından çıkan genç korku dolu anları böyle anlattı!

ANNE GÖZYAŞLARIYLA OĞLUNA SARILDI

Anne Pakize Korkut ise gözyaşları içinde oğluna sarılarak, “Rabbim bize bağışladı. Allah depremin altındakilere de yardım etsin. Çok bekledik ama mutlu sonla bitti” ifadelerini kullandı.

Tekerlekli sandalye ile röntgene götürülen ve sağlık durumu iyi olan Adnan Korkut, birkaç saat müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edilecek.

Çiçeklerin parçalarını yiyerek yaşama tutundu! Enkaz altından çıkan genç korku dolu anları böyle anlattı!Çiçeklerin parçalarını yiyerek yaşama tutundu! Enkaz altından çıkan genç korku dolu anları böyle anlattı!

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