Son dakika | Milli Eğitim Bakanı Özer'den YKS ve LGS açıklaması

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, YKS ve LGS sınavında sorulacak konulara ilişkin konuştu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | Milli Eğitim Bakanı Özer'den YKS ve LGS açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremin yıkıcı etki yarattığı illerden olan Malatya'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Mahmut Özer, "2. dönem tüm sınıf ve kademelerde devam şartı aranmayacak bunu daha önce açıklamıştık" dedi. LGS ve YKS sınavında hangi konulardan soru sorulacağı hakkında bilgi veren Özer şunları söyledi:

"LGS'de sadece 8. sınıf konularından 1. dönemi dahil olacak, 2. dönemi dahil olmayacak. Bu yıl LGS’ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS’ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır."

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