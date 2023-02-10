Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesi Adıyaman'da konuştu! Hane başına 15 bin lira yardım verilecek, kira yardımı yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem felaketinin yaşandığı illerden biri olan Adıyaman'da açıklamalarda bulundu. Erdoğan, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 18 bin 991'e yükseldiğini belirtti. Erdoğan, depremzedelere verilecek desteklere ilişkin ise, "Hane başına taşınma yardımıyla birlikte 15 bin lira vermenin hazırlığını yapıyoruz. Kira yardımını da inşallah yapacağız" ifadelerini kullandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin etkilediği illerden olan Adıyaman'da incelemelerde bulundu. Daha sonra vatandaşların kaldığı çadır kente giderek vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, daha sonra açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Pazartesi günü ardı ardına yaşanan depremlerle maalesef çok büyük kayıplarımız oldu. 10 ilimizde çok ciddi yıkımlar oldu. Önceki gün Kahramanmaraş, Hatay ve Adana illerini ziyaret ederek durum tespitleri yaptık. Dün Osmaniye, Kilis'teydim. Şimdi Adıyaman'dayız buradan da Malatya'ya hareket edeceğiz.

Yaşadığımız acıyı tarif etmekte kelimelerin kifayetsiz kaldığını iyi biliyorum. Hayatını kaybedenlerin vatandaşlarımızın sayısı 18 bin 991'e, yaralıların sayısı 75 bin 573'e ve 76 binin üzerinde vatandaşlarımız tahliye edildi.

Deprem anından itibaren devletimiz alanda olmuştur. Depremin yıkım etkisi 10 ilimize ve 500 km'lik alana yayıldığı için işimiz çok zor oldu. Bölgede ilk müdahale ve organizasyonu yapacak olanların ya kendisinin ya ailesinin yıkımlar altında kalması da eklenmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesi Adıyaman'da konuştu! Hane başına 15 bin lira yardım verilecek, kira yardımı yapılacak

"MÜDAHALELERİ GEREKLİ HIZA ULAŞTIRAMADIĞIMIZ GERÇEKTİR"

Şu anada kadar 94 ülkeden gelen teklifler çerçevesinde ekipler gelmeyi sürdürüyor. Yıkım öylesine büyük alanda öylesine çok binayı etkilemişti ki 140 binden fazla kişiyle dünyanın belki de en büyük arama kurtarma ekibini toplamamamıza rağmen müdahaleleri gerekli hıza ulaştıramadığımız gerçektir.

"YIKILAN BİNALARI BİR YIL İÇERİSİNDE İNŞA EDECEK, SAHİPLERİNE TESLİM EDECEĞİZ"

Devletimiz de tüm STK'larımız da vatandaşlarımızın her biri de dostlarımız ve kardeşlerimiz de depremzedelerin yanında olmak için var gücüyle gayret göstermiştir. 1 yıl içerisinde bu yıkılan binaları yeniden elimizdeki tip projelerle inşa edecek ve sahiplerine teslim edeceğiz. 10'ar bin lira vatandaşlarımıza vereceğiz.

Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşlarımıza da kira bedelini ödemek suretiyle konutlara geçmelerini sağlayacağız. 1 yıl itibariyle vatandaşlarım kalabilecek. Bu arada da biz konutları inşa etmiş olacağız. Deprem bölgesinin her yerinde arı gibi çalışan ekiplerimizin gayretine sahibiz.

THY depremzedelere ücretsiz olarak hizmet verecek. Yardımların belirli bir plan içerisinde dağıtılması gerekiyor. AFAD'la, diğer kurumlarla iletişim kurmadan yardım yollamayın. Temel ihtiyaçlar konusunda sıkıntı yaşamıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesi Adıyaman'da konuştu! Hane başına 15 bin lira yardım verilecek, kira yardımı yapılacak

KİRA YARDIMI YAPILACAK

Elazığ, Van'daki depremlerde, yangınlarda yaraları en kısa sürede sardıysa inşallah burada da aynısını yapmaya muktedirdir. AFAD acil yardım ödeneğinden az önce ifade ettiğim destekleri vereceğiz. Hane başına taşınma yardımıyla birlikte 15 bin lira vermenin hazırlığını yapıyoruz. Konteyner kentler dışında barınacaklara kira yardımını yapacağız. Bu yardımları giderek yaygınlaştırarak sürdüreceğiz. Önce yüreklerdeki yangını söndürmekle işe başladık. Ülkenin yeniden ayağa kalkmasını sağlayacak kapsamlı bir program hazırlıyoruz. Yağmacılık yapanlara da bu acıyı siyasi yağmaya dönüştürmek isteyenlere de müsaade etmeyeceğiz. Rabbim insanımızı bir daha böyle ağır imtihanlarla karşı karşıya bırakmasın. Dost, kara günde belli olur diyerek yardıma koşan tüm ülkelere de şükranlarımı sunuyorum.

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