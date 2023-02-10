İBB'nin skandalları bitmiyor! Deprem bölgesine gönderilen yardımların reklamını yaptılar!

Türkiye, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem felaketiyle zor günler yaşıyor. 10 ilde 13.5 milyon vatandaşı etkileyen deprem felaketi sonrası bölgeye yardımlar gönderildi.

Yardım gönderen ve faaliyetlerde bulunan kurumlardan biri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi oldu.

İBB'nin yaptığı faaliyetlerin Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaşılması tepki çekti.

Ayrıca enkaz altında kalan vatandaşlar varken İmamoğlu'nun sosyal medya paylaşımlarının reklam panolarında gösterilmesi de bu kadar olmaz dedirtti.