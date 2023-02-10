İBB'nin skandalları bitmiyor! Deprem bölgesine gönderilen yardımların reklamını yaptılar!

İBB'nin deprem bölgesine yaptığı yardımların İstanbul'daki reklam panolarında gösterilmesi tepki çekti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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İBB'nin skandalları bitmiyor! Deprem bölgesine gönderilen yardımların reklamını yaptılar!

Türkiye, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem felaketiyle zor günler yaşıyor. 10 ilde 13.5 milyon vatandaşı etkileyen deprem felaketi sonrası bölgeye yardımlar gönderildi.

Yardım gönderen ve faaliyetlerde bulunan kurumlardan biri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi oldu.

İBB'nin skandalları bitmiyor! Deprem bölgesine gönderilen yardımların reklamını yaptılar!

İBB'nin yaptığı faaliyetlerin Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaşılması tepki çekti.

Ayrıca enkaz altında kalan vatandaşlar varken İmamoğlu'nun sosyal medya paylaşımlarının reklam panolarında gösterilmesi de bu kadar olmaz dedirtti.

İBB'nin skandalları bitmiyor! Deprem bölgesine gönderilen yardımların reklamını yaptılar! İBB'nin skandalları bitmiyor! Deprem bölgesine gönderilen yardımların reklamını yaptılar!

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