Kahramanmaraş'taki deprem anı kamerada: Araçlar beşik gibi sallandı

Türkiye, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Yerin 7 km altındaki deprem, 10 ilde 13 milyon 500 bin kişiyi doğrudan etkiledi.

BEŞİK GİBİ SALLANDI

Deprem felaketine ilişkin ortaya çıkan yeni görüntüler ise depremin şiddetini gözler önüne serdi. Kahramanmaraş'ta bir güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde park halindeki araçların beşik gibi sallandığı görüldü.

KAMERA DEPREME DAYANAMAYINCA ARIZA VERDİ

O anları gören kamera bile bir süre sonra depreme dayanamayarak arıza verdi.