Kahramanmaraş'taki deprem anı kamerada: Araçlar beşik gibi sallandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Türkiye, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Yerin 7 km altındaki deprem, 10 ilde 13 milyon 500 bin kişiyi doğrudan etkiledi.

Kahramanmaraş'taki deprem anı kamerada: Araçlar beşik gibi sallandı

BEŞİK GİBİ SALLANDI

Deprem felaketine ilişkin ortaya çıkan yeni görüntüler ise depremin şiddetini gözler önüne serdi. Kahramanmaraş'ta bir güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde park halindeki araçların beşik gibi sallandığı görüldü.

Kahramanmaraş'taki deprem anı kamerada: Araçlar beşik gibi sallandı

KAMERA DEPREME DAYANAMAYINCA ARIZA VERDİ

O anları gören kamera bile bir süre sonra depreme dayanamayarak arıza verdi.

Kahramanmaraş'taki deprem anı kamerada: Araçlar beşik gibi sallandı

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