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Enkaz altında 101 saat sonra ulaşılan iki kız kardeş ekiplerden istediği müzik şoke etti! 15 yaşındaki genç kız bakın hangi şarkıyı çalmasını istedi!
Arama kurtarma çalışmaları depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta 5. gününde devam ediyor. Enkaz altında 101. Saat sonra ulaşılan iki kız kardeşin ekiplerden ilk istediği müzik oldu. Genç kızların su veya yemek yerine direk olarak müzik istemesi herkeste şaşkınlık yarattı. Bakın o kız kardeşler hangi şarkının çalınmasını istedi.
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