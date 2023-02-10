Enkaz altında 101 saat sonra ulaşılan iki kız kardeş ekiplerden istediği müzik şoke etti! 15 yaşındaki genç kız bakın hangi şarkıyı çalmasını istedi!

Arama kurtarma çalışmaları depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta 5. gününde devam ediyor. Enkaz altında 101. Saat sonra ulaşılan iki kız kardeşin ekiplerden ilk istediği müzik oldu. Genç kızların su veya yemek yerine direk olarak müzik istemesi herkeste şaşkınlık yarattı. Bakın o kız kardeşler hangi şarkının çalınmasını istedi.

YAYINLAMA
Google News
Enkaz altında 101 saat sonra ulaşılan iki kız kardeş ekiplerden istediği müzik şoke etti! 15 yaşındaki genç kız bakın hangi şarkıyı çalmasını istedi! 1

Enkaz altında 101 saat kalan iki kız kardeş ekiplerden istediği müzik şoke etti! 15 yaşındaki genç kız bakın hangi şarkıyı çalmasını istedi!

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan’da meydana gelen iki büyük deprem 10 ili derinden etkiledi. Depremin etkili olduğu illerde binlerce bina çöktü. Son açıklanan resmi rakamlar göre ölenlerin sayısı 18 bini geçti.

Bu çerçevede deprem bölgesinden gelen mucize haberleri ise yüreğimizi ısıtmaya devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 101.saatte 15 ve 13 yaşındaki iki genç kıza ulaştı. Genç kızların alışılmışın dışında ekiplerden isteği herkesi şaşırttı.

Haberin Devamı 2. Sayfaya geçin >>

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
Enkaz altında ulaşılan genç kızın ilk istediği Zeynep Bastık'ın Gülbeyaz Gül şarkısı oldu! Peki Gülbeyaz Gül şarkı sözleri nedir?
Enkaz altında ulaşılan genç kızın ilk istediği Zeynep Bastık'ın Gülbeyaz Gül şarkısı oldu! Peki Gülbeyaz Gül şarkı sözleri nedir?
Enkaz altında 101 saat sonra ulaşılan iki kız kardeş ekiplerden istediği müzik şoke etti! 15 yaşındaki genç kız bakın hangi şarkıyı çalmasını istedi!
Enkaz altında 101 saat sonra ulaşılan iki kız kardeş ekiplerden istediği müzik şoke etti! 15 yaşındaki genç kız bakın hangi şarkıyı çalmasını istedi!
Gamze Özçelik deprem bölgesinde sıcak yemek dağıttı: "Birlikte uyuyor, birlikte uyanıyoruz, bu da geçer diyoruz"
Gamze Özçelik deprem bölgesinde sıcak yemek dağıttı: "Birlikte uyuyor, birlikte uyanıyoruz, bu da geçer diyoruz"
Deprem enkazında kaldı! CZN Burak ve Dilan Polat, Taha Duymaz için harekete geçti: "Dayan Taha'm dayan, ablam ne olur dayan"
Deprem enkazında kaldı! CZN Burak ve Dilan Polat, Taha Duymaz için harekete geçti: "Dayan Taha'm dayan, ablam ne olur dayan"
AHBAP Koordinasyon Merkezi ünlü yıldızlarla son hız çalışıyor! "Herkes elinden geleni yapıyor!"
AHBAP Koordinasyon Merkezi ünlü yıldızlarla son hız çalışıyor! "Herkes elinden geleni yapıyor!"
Haluk Levent, Cengiz Holding'in bağışını bir şartla kabul etti! Levent, Cengiz Holding'ten bakın ne talep etti!
Haluk Levent, Cengiz Holding'in bağışını bir şartla kabul etti! Levent, Cengiz Holding'ten bakın ne talep etti!
Son Haberler
İBB'nin skandalları bitmiyor! Deprem bölgesine gönderilen yardımların reklamını yaptılar!
İBB'nin skandalları bitmiyor! Deprem bölgesine gönderilen yardımların reklamını yaptılar!
Ariel Rojas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ariel Rojas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ariel Rojas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ariel Rojas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Geronimo Tomasetti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Geronimo Tomasetti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Geronimo Tomasetti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Geronimo Tomasetti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İvan Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İvan Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Taha Duymaz'ın ablası isyan etti! "Böyle bir sistem var mı Allah aşkına!"
Taha Duymaz'ın ablası isyan etti! "Böyle bir sistem var mı Allah aşkına!"
Haluk Levent telefon operatörlerine isyan etti! "Bu 3.gün. Yapacağınız işin..."
Haluk Levent telefon operatörlerine isyan etti! "Bu 3.gün. Yapacağınız işin..."
Dünyaca ünlü yıldızlardan Türkiye'ye destek mesajı! "Bu yürek parçalayıcı..."
Dünyaca ünlü yıldızlardan Türkiye'ye destek mesajı! "Bu yürek parçalayıcı..."
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Gaziantep'te 94 saat sonra gelen mucize! Enkaz altında namaz kıldı, idrarını içip hayatta kaldı
Gaziantep'te 94 saat sonra gelen mucize! Enkaz altında namaz kıldı, idrarını içip hayatta kaldı
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın acı günü: Depremde 11 yakını hayatını kaybetti
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın acı günü: Depremde 11 yakını hayatını kaybetti
MSB acı haberi duyurdu: Hatay'da hastanenin çökmesi sonucu Ferhat Günaçti şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu: Hatay'da hastanenin çökmesi sonucu Ferhat Günaçti şehit oldu
Yalı Çapkını dizisi oyuncuları deprem için yardım toplayacak!
Yalı Çapkını dizisi oyuncuları deprem için yardım toplayacak!
Acun Ilıcalı’dan depremzedeler için çok büyük yardım!
Acun Ilıcalı’dan depremzedeler için çok büyük yardım!
Haluk Levent, Karsu ve daha fazla sanatçı deprem bölgesine yardım eli uzattı! Yardım için bölgeye gitmeye çalışan sanatçılar var!
Haluk Levent, Karsu ve daha fazla sanatçı deprem bölgesine yardım eli uzattı! Yardım için bölgeye gitmeye çalışan sanatçılar var!
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?