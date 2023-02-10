Enkaz altında ulaşılan genç kızın ilk istediği Zeynep Bastık'ın Gülbeyaz Gül şarkısı oldu! Peki Gülbeyaz Gül şarkı sözleri nedir?
Türkiye Kahramanmaraş depremi nedeniyle yıkılan enkazlardan gelecek iyi haberlere dikkat kesmiş durumda. Mucize kurtuluşlar olayın üzerinden saatler günler geçmesine rağmen geliyor.
Bunun son örneklerinden biri depremin merkez üssü Kahramanmaraş'tan geldi.,
Olayın 5. gününde Kahramanmaraş'ta enkaz altında bulunan 15 yaşında olduğu ve isminin Ayfer olduğu genç kız, ekiplerden Zeynep Bastık'ın Gülbeyaz Gül şarkısını çalmasını istedi.
Ekipler ise bu talebini kırmayarak genç kıza telefonlarından Ayfer’in istediğini yerine getirerek "Gül Beyaz Gül" şarkısını dinletti. Peki Zeynep Bastık'ın Gülbeyaz Gül şarkı sözleri nedir?
Zeynep Bastık'ın Gülbeyaz Gül şarkı sözleri
Sen susunca karışır içim
Tükenir aşkım sensiz gül
Sen açınca çözülür içim
Yaşarım aşkı seninle gül
Bahar dallarına ayaz vurunca
Boynun bükülüp yas olunca
Sen bir güldün ben bir gonca
Nasıl büyürüm sensiz olunca
Sen olmasan ben solarım
Gül beyaz gül açarım
Sen olmasan ben solarım
Gül beyaz gül açarım
Sen susunca karışır içim
Tükenir aşkım sensiz gül
Sen açınca çözülür içim
Yaşarım aşkı seninle gül
Bahar dallarına ayaz vurunca
Boynun bükülüp yas olunca
Sen bir güldün ben bir gonca
Nasıl büyürüm sensiz olunca
Sen olmasan ben solarım
Gül beyaz gül açarım
Sen olmasan ben solarım
Gül beyaz gül açarım
Yerini al yüreğimi de yerini al
Gül beyaz gül yanımda kal
Sevgimi al sakla koynunda
Dokunmasın kimse ona
Sen olmasan ben solarım
Gül beyaz gül açarım
Sen olmasan ben solarım
Gül beyaz gül açarım