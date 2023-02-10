Enkaz altında ulaşılan genç kızın ilk istediği Zeynep Bastık'ın Gülbeyaz Gül şarkısı oldu! Peki Gülbeyaz Gül şarkı sözleri nedir?

Türkiye Kahramanmaraş depremi nedeniyle yıkılan enkazlardan gelecek iyi haberlere dikkat kesmiş durumda. Mucize kurtuluşlar olayın üzerinden saatler günler geçmesine rağmen geliyor.

Bunun son örneklerinden biri depremin merkez üssü Kahramanmaraş'tan geldi.,

Olayın 5. gününde Kahramanmaraş'ta enkaz altında bulunan 15 yaşında olduğu ve isminin Ayfer olduğu genç kız, ekiplerden Zeynep Bastık'ın Gülbeyaz Gül şarkısını çalmasını istedi.

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Ekipler ise bu talebini kırmayarak genç kıza telefonlarından Ayfer’in istediğini yerine getirerek "Gül Beyaz Gül" şarkısını dinletti. Peki Zeynep Bastık'ın Gülbeyaz Gül şarkı sözleri nedir?

Zeynep Bastık'ın Gülbeyaz Gül şarkı sözleri

Sen susunca karışır içim

Tükenir aşkım sensiz gül

Sen açınca çözülür içim

Yaşarım aşkı seninle gül

Bahar dallarına ayaz vurunca

Boynun bükülüp yas olunca

Sen bir güldün ben bir gonca

Nasıl büyürüm sensiz olunca

Sen olmasan ben solarım

Gül beyaz gül açarım

Sen olmasan ben solarım

Gül beyaz gül açarım

Sen susunca karışır içim

Tükenir aşkım sensiz gül

Sen açınca çözülür içim

Yaşarım aşkı seninle gül

Bahar dallarına ayaz vurunca

Boynun bükülüp yas olunca

Sen bir güldün ben bir gonca

Nasıl büyürüm sensiz olunca

Sen olmasan ben solarım

Gül beyaz gül açarım

Sen olmasan ben solarım

Gül beyaz gül açarım

Yerini al yüreğimi de yerini al

Gül beyaz gül yanımda kal

Sevgimi al sakla koynunda

Dokunmasın kimse ona

Sen olmasan ben solarım

Gül beyaz gül açarım

Sen olmasan ben solarım

Gül beyaz gül açarım