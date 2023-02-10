Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en büyük deprem felaketini yaşadı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem 10 ilde 13 milyon 500 bin kişiyi doğrudan etkileyip büyük bir yıkım yaşattı. Bunun üzerine 1999 senesinde büyük bir yıkıma neden olan Gölcük depremine ilişkin bilgiler de merak konusu oldu. Bu doğrultuda 17 Ağustos 1999 depreminde kaç kişi öldü? Can kaybı, ölü sayısı kaç? Gölcük depremi kaç şiddetinde oldu, ne kadar sürdü? sorularının yanıtları araştırılıyor.

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GÖLCÜK DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

Gölcük depremi 17 Ağustos 1999 tarihinde saat 03.02'de yerin 17 km altında meydana geldi. Depremin şiddeti USGS verilerine göre 7.4'tür.

Depremin büyüklüğü çeşitli kuruluşlar tarafından değişik değerlerde bildirilmiş ise de moment şiddeti büyüklüğü Mw = 7,4 ve yüzey dalgası büyüklüğü Ms = 7,7 değerleri civarında değişmektedir.

GÖLCÜK DEPREMİ NE KADAR SÜRDÜ?

Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kırılmasıyla 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Gölcük depremi 45 saniye sürmüştür.

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17 AĞUSTOS 1999 DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? CAN KAYBI, ÖLÜ SAYISI KAÇ?

17 Ağustos 1999 tarihinde Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen depremde resmi verilere göre 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 23 bin 781 kişi yaralandı, 505 kişi sakat kaldı.

Tüm Marmara Bölgesi'nde Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedilen deprem depremde doğrudan 16 milyon vatandaş etkilendi.

2010 yılında yayımlanan Meclis araştırması raporuna göre 18 bin 373 kişi öldü. 48 bin 901 kişi ise yaralandı.

Depremden sonra yapım hatalarından çöken binaların müteahhitlerine yaklaşık 2.100 dava açılmıştır. Bu davalardan 1.800'ü kamuoyunda Rahşan Affı olarak bilinen Şartlı Salıverme ile cezasız sonuçlanmıştır. Geriye kalan davalardan da sonuç çıkmamıştır.

İllere göre ölü sayısı:

Bolu: 270

Bursa: 268

Eskişehir: 86

İstanbul: 981

Kocaeli: 9.477

Sakarya: 3.891

Yalova: 2.504

Zonguldak: 3

olmak üzere toplam 17.480 kişi ölmüştür.

*Bursa ilinde ölen kişilerin 258'i, İstanbul ilinde ölen kişilerin 527'si, Eskişehir ilinde ölenlerin 53'ü yaralı olarak diğer bölgelerden gelmiş ve tedavi olurken bu illerde ölmüştür. Yani aslında deprem nedeniyle Bursa ilinde 10 kişi, İstanbul ilinde 454 kişi, Eskişehir ilinde 33 kişi ölmüştür.

2010 yılında yayınlanan Meclis Araştırması Raporu'nda ise can kaybı sayısı 18.373 olarak güncellenmiştir.

Aynı araştırmaya göre

Yaralı sayısı: 48.901

Sakat kalan: 505

Yıkılan ve ağır hasarlı bina: 96.796 konut ve 15.939 işyeri

Orta hasarlı konut: 107.315

Orta hasarlı işyeri: 16.316

Az hasarlı konut: 113.382

Az hasarlı işyeri: 14.657

Prefabrik talep sayısı: 43.264

Dağıtılan prefabrik sayısı: 40.786

Prefabrikte yaşayan nüfus: 147.120

Kocaeli’nde 55.399,

Sakarya’da 38.131,

Bolu’da 14.296,

Düzce’de 22.822,

Yalova’da 15.946

ÖRNEK DAVALAR VE SONUÇLARI

Düzce Ersoy Apartmanı: 36 kişi öldü, dava zaman aşımına uğradı.

Düzce Ömür Hastanesi: 11 kişi öldü, dava zaman aşımına uğradı.

Yalova Ceylankent Sitesi: 98 kişi öldü, iki sanığa verilen hapis cezaları ertelendi.

Kocaeli Ubay Apartmanı: 58 kişi öldü, müteahhit hakkında verilen ceza ertelendi.

Yüksel Sitesi: 316 kişi öldü, beş sanığa verilen çeşitli cezalar ertelendi.

Can Göçer ve Zafer Coşkun: Veli Göçer'in oğluyla ortağı yakalanamadığı için haklarındaki dava zaman aşımına Veli Göçer 48 ay ceza almıştır.

Sakarya: 695 davadan beş kişiye ceza verilebildi.

Kocaeli: 600 dava açıldı, 12 kişi onar ay hapis cezası aldı. Altısının cezası infaz edildi, altısı için süre istendi.

Yalova: 173 dava açıldı, hemen hemen tamamı sonuçlandı. Ceza aldığı bilinen tek isim Veli Göçer olup 18 yıl 9 ay hapse mahkûm edildi.

Düzce: Yaklaşık 220 dava açıldığı sanılıyor. Yargılamaların sonucunda hiç kimse cezaevine girmedi.