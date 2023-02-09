Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent güzel haberi duyurdu! İskenderun'da sahra hastanesi kuruldu

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Depremin en çok vurduğu illerden biri olan Hatay'da hastaneler büyük hasar aldı. Bölgede yaralıların tedavisi için sahra hastanesi kuruldu.

HALUK LEVENT ÇABALIYOR

Bu konuda sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İskenderun yeni devlet hastanesi karşısındaki teknik lise bahçesine Sahra hastanesi kuruldu. Hindistan ekibi kurdu bizden tercümanlar da var. Her türlü donanım mevcut. Hasta bekliyorlar. Halkın oradaki hastaneden haberleri yok gibi. Herkesin başvurusuna açık şu anda. Bilginize."