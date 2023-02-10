90'ıncı saatte yürekleri ısıtan haber: 10 günlük Yağız Ulaş bebek ve annesi enkazdan sağ çıkarıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki deprem enkazından 10 günlük Yağız Ulaş bebek ve annesi sağ olarak çıkarıldı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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90'ıncı saatte yürekleri ısıtan haber: 10 günlük Yağız Ulaş bebek ve annesi enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremin yıkıcı etki yarattığı Hatay'da enkaz altında kalanları arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda bölgede bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri Samandağ ilçesinde yürüttükleri çalışmada bir mucizeye tanıklık etti.

90'ıncı saatte yürekleri ısıtan haber: 10 günlük Yağız Ulaş bebek ve annesi enkazdan sağ çıkarıldı

Ekipler, depremden 90 saat sonra Samandağ ilçesinde 10 günlük Yağış Ulaş bebek ve annesini sağ olarak çıkardı.

"ANNESİ İLE BİRLİKTE ÇIKARILDI"

Bu konuda sosyal medya hesabından paylaşım yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Yağız Ulaş bebek sadece 10 günlük. Depremden 90 saat sonra Hatay Samandağ'da annesi ile birlikte enkazdan çıkarıldı."

90'ıncı saatte yürekleri ısıtan haber: 10 günlük Yağız Ulaş bebek ve annesi enkazdan sağ çıkarıldı

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