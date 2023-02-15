Cumhurbaşkanı Erdoğan, genelgeyi imzaladı! Deprem bölgesindeki memurlar için yeni kararlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla afet bölgesindeki kamu çalışanları için genelge yayımlandı. Genelgeye göre OHAL ilan edilen illerdeki memurlar, idari izinli sayılacaklar veya çalışma durumlarına göre uzaktan çalışabilecekler.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Cumhurbaşkanı Erdoğan, genelgeyi imzaladı! Deprem bölgesindeki memurlar için yeni kararlar!

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. Felaketin ardından bölgede birçok kamu binası hasar aldı. Kamudaki işlemler aksarken bu konuda genelge yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, genelgeyi imzaladı! Deprem bölgesindeki memurlar için yeni kararlar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sebebiyle OHAL ilan edilen illerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan mezkur tarihten geçerli olmak üzere idari izinli sayılacaklar veya uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma usullerine tabi tutulacakların belirlenmesine ilişkin hususlar, afetten etkilenme durumlarına göre, gerekli tedbirler alınarak hizmetlerin aksatılmaması kaydıyla il valilerince değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, genelgeyi imzaladı! Deprem bölgesindeki memurlar için yeni kararlar!

ESNEK ÇALIŞAMAYANLAR İZİNLİ SAYILACAK

Söz konusu genelgeye göre, esnek çalışma yöntemlerine göre çalışanlar, fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılacak. Genelge kapsamında idari izinli sayılanlar, istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş kabul edilecek, mali, sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı tutulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, genelgeyi imzaladı! Deprem bölgesindeki memurlar için yeni kararlar!

İlgili Haberler
Son dakika | Depremde zarar gören esnaf ve sanatkarların kredi borçları ertelendi
Son dakika | Depremde zarar gören esnaf ve sanatkarların kredi borçları ertelendi
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Sözleri boğazına düğümlendi, gözyaşlarını tutamadı! BBP lideri Mustafa Destici'den yürek yakan sözler
Sözleri boğazına düğümlendi, gözyaşlarını tutamadı! BBP lideri Mustafa Destici'den yürek yakan sözler
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Malatya'da yürekleri yakan görüntü! Numara verilen mezar taşlarına bağlananlar kahretti! Bebek kıyafeti, gelin duvağı, asker üniforması...
Malatya'da yürekleri yakan görüntü! Numara verilen mezar taşlarına bağlananlar kahretti! Bebek kıyafeti, gelin duvağı, asker üniforması...
Son dakika | Kahramanmaraş'ta herkese umut oldu! Melike İmamoğlu, 222 saat sonra sağ çıkarıldı
Son dakika | Kahramanmaraş'ta herkese umut oldu! Melike İmamoğlu, 222 saat sonra sağ çıkarıldı
Ücretsiz çorba dağıtan çocuk, sözleriyle içimizi ısıttı: "Lastiğinizi patlatırım, çorba için, öyle gidin"
Ücretsiz çorba dağıtan çocuk, sözleriyle içimizi ısıttı: "Lastiğinizi patlatırım, çorba için, öyle gidin"
Emlakçılar Odası Başkanı deprem bölgesindeki kira artışına isyan etti! "Vicdansızlar!"
Emlakçılar Odası Başkanı deprem bölgesindeki kira artışına isyan etti! "Vicdansızlar!"
Son Haberler
Victor Andersson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Andersson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Victor Andersson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Andersson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
(4 Yıllık) Odyoloji (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
(4 Yıllık) Odyoloji (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
Jesper Dickman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesper Dickman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jesper Dickman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesper Dickman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
(4 Yıllık) Odyoloji (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
(4 Yıllık) Odyoloji (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
212 saat sonra 77 yaşındaki Fatma Güngör enkazdan kurtarıldı!
212 saat sonra 77 yaşındaki Fatma Güngör enkazdan kurtarıldı!
Türkiye Tek Yürek olacak! Ortak yayında depremzedeler için yardım toplanacak
Türkiye Tek Yürek olacak! Ortak yayında depremzedeler için yardım toplanacak
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ta herkese umut oldu! Melike İmamoğlu, 222 saat sonra sağ çıkarıldı
Son dakika | Kahramanmaraş'ta herkese umut oldu! Melike İmamoğlu, 222 saat sonra sağ çıkarıldı
Göktan Eker kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği ve kariyeri nedir? Göktan Eker'in biyografisi
Göktan Eker kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği ve kariyeri nedir? Göktan Eker'in biyografisi
Ücretsiz çorba dağıtan çocuk, sözleriyle içimizi ısıttı: "Lastiğinizi patlatırım, çorba için, öyle gidin"
Ücretsiz çorba dağıtan çocuk, sözleriyle içimizi ısıttı: "Lastiğinizi patlatırım, çorba için, öyle gidin"
Depremin acı gerçeği: 14 yaşındaki çocuk enkazdan çıkarıldı, ailesi yaşamını yitirdi
Depremin acı gerçeği: 14 yaşındaki çocuk enkazdan çıkarıldı, ailesi yaşamını yitirdi
Depremzedelere 100 bin TL nakdi yardım desteği kimlere verilecek? Nakdi yardım desteği ne zaman ödenecek?
Depremzedelere 100 bin TL nakdi yardım desteği kimlere verilecek? Nakdi yardım desteği ne zaman ödenecek?
Bugün toprağa verilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Deniz Baykal'ın ailesine taziye ziyareti
Bugün toprağa verilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Deniz Baykal'ın ailesine taziye ziyareti
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları