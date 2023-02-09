Maraş depremi için uyarmıştı! Naci Görür, İstanbul depreminin büyüklüğünü açıklayıp uyardı: Hasar Maraş'tan daha fazla olur

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gözler İstanbul'da beklenen olası depreme çevrildi. Bu konuda uyarıda bulunan Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, "İstanbul'da en fazla 7.5 bekliyoruz. İstanbul'da daha küçük deprem beklememize rağmen, İstanbul'da hasar Maraş'tan daha fazla olur. Diğer yandan Maraş'ta da hasarın epey fazla olacağını üzülerek tahmin ediyorum" dedi.

Tayfun Altuntaş
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Maraş depremi için uyarmıştı! Naci Görür, İstanbul depreminin büyüklüğünü açıklayıp uyardı: Hasar Maraş'tan daha fazla olur

Türkiye, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi günü 7.7 ve Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. 10 ilde 13.5 milyonu vatandaşı doğrudan etkileyen deprem felaketi devam ediyor. Bölgede yüzlerce artçı sarsıntı yaşanırken enkaz altında kalan vatandaşları arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken bölgedeki vatandaşların tahliyesi de sürüyor.

Maraş depremi için uyarmıştı! Naci Görür, İstanbul depreminin büyüklüğünü açıklayıp uyardı: Hasar Maraş'tan daha fazla olur

"İSTANBUL'DAN ENDİŞE DUYUYORUM"

Yaşanan büyük deprem sonrası gözler İstanbul'da beklenen olası depreme çevrildi. Bu konuda çoğu kez yetkilileri uyaran Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, çarpıcı ifadeler kullandı. Görür, İstanbul'daki durumun hiç iyi olmadığını ifade ederek, "Nasıl 3 gün önce 'Maraş'tan endişe ediyoruz' diye yazdıysam aynı şekilde İstanbul'dan endişe ediyorum" dedi.

"ARAŞTIRMALAR, İSTANBUL'DA ZAMANIN GELMEKTE OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Yapılan bilimsel araştırmalar ışığında depremin zamanına ilişkin öngörülerini paylaşan Görür, "Bilimsel bütün araştırmalar, İstanbul'da zamanın gelmekte olduğunu gösteriyor. Aşağı yukarı 30 sene içerisinde depremin beklendiği söyleniyordu, 23 senesi geçtiğine göre büyük ölçüde yakınlaşmış demek istiyorum" diye konuştu.

Maraş depremi için uyarmıştı! Naci Görür, İstanbul depreminin büyüklüğünü açıklayıp uyardı: Hasar Maraş'tan daha fazla olur

"İSTANBUL'DA HASAR MARAŞ'TAN DAHA FAZLA OLUR"

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin, beklenen Marmara depreminden daha büyük olduğunun altını çizen Görür, "İstanbul'da en fazla 7.5 bekliyoruz. İstanbul'da daha küçük deprem beklememize rağmen, İstanbul'da hasar Maraş'tan daha fazla olur. Diğer yandan Maraş'ta da hasarın epey fazla olacağını üzülerek tahmin ediyorum, inşallah yanılırım ama açıklanınca göreceğiz" açıklamasında bulundu.

Maraş depremi için uyarmıştı! Naci Görür, İstanbul depreminin büyüklüğünü açıklayıp uyardı: Hasar Maraş'tan daha fazla olur

DEPREM NE ZAMAN OLABİLİR?

Öte yandan dün TGRT Haber canlı yayınına katılan Naci Görür, Deprem hakkında zaman vermenin mümkün olmadığını dile getirerek, "Periyot olarak deprem tarihi verebilirsin. Marmara Bölgesinde 1999’dan sonra her an olmak kaydıyla önümüzdeki 30 yıl içinde deprem olma olasılığı yüzde 64’tür denildi. Biz 23 yıl geçirdik, düşünün ne durumdayız. 2029 yılı olabilir" demişti.

Maraş depremi için uyarmıştı! Naci Görür, İstanbul depreminin büyüklüğünü açıklayıp uyardı: Hasar Maraş'tan daha fazla olur

İlgili Haberler
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi için tedirgin eden sözler! Tarihini verdi, olasılığını açıkladı
Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi için tedirgin eden sözler! Tarihini verdi, olasılığını açıkladı
Japon deprem uzmanı Toda'dan Kahramanmaraş depremi için çarpıcı değerlendirme: "Dünyanın en büyük kara depremlerinden biri"
Japon deprem uzmanı Toda'dan Kahramanmaraş depremi için çarpıcı değerlendirme: "Dünyanın en büyük kara depremlerinden biri"
Kahramanmaraş depreminin vurduğu Hatay, havadan İHA ve dronlarla görüntülendi! Yıkımın boyutu yürekleri acıttı
Kahramanmaraş depreminin vurduğu Hatay, havadan İHA ve dronlarla görüntülendi! Yıkımın boyutu yürekleri acıttı
Spiker Dilara Gönder'den deprem isyanı! Elindeki kağıtları fırlattı: "99’da yeteri kadar ölüm olmadı mı o ders için? Bu da mı ders olsun bize?"
Spiker Dilara Gönder'den deprem isyanı! Elindeki kağıtları fırlattı: "99’da yeteri kadar ölüm olmadı mı o ders için? Bu da mı ders olsun bize?"
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Bozdağ açıkladı: “Diyarbakır’da şimdiye kadar 192 kişi vefat etti, bin 91 kişi yaralandı”
Bakan Bozdağ açıkladı: “Diyarbakır’da şimdiye kadar 192 kişi vefat etti, bin 91 kişi yaralandı”
Can dostlarımız da afetten etkilendi! Kahramanmaraş depreminden kurtulan hayvanlar!
Can dostlarımız da afetten etkilendi! Kahramanmaraş depreminden kurtulan hayvanlar!
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
2 kardeş depremde hayatını kaybetmişti! Son yolculuğa uğurlandılar
2 kardeş depremde hayatını kaybetmişti! Son yolculuğa uğurlandılar
Son Haberler
Matias Coccaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Coccaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matias Coccaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Coccaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Walter Mazzantti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walter Mazzantti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Walter Mazzantti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walter Mazzantti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Garro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Garro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Garro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Garro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Carlos Gauto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Carlos Gauto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Carlos Gauto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Carlos Gauto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'de konuştu! Depremde can kaybı 16 bin 170, yaralı sayısı 64 bin 194 oldu
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'de konuştu! Depremde can kaybı 16 bin 170, yaralı sayısı 64 bin 194 oldu
Son dakika | Bakan Bozdağ duyurdu: Depremde yıkılan binaları yapanlar ve sorumluluğu olan kişiler için tahkikat başlatıldı
Son dakika | Bakan Bozdağ duyurdu: Depremde yıkılan binaları yapanlar ve sorumluluğu olan kişiler için tahkikat başlatıldı
Galatasaray'ın yeni transferinden deprem desteği: Türk halkı için çok üzgünüm
Galatasaray'ın yeni transferinden deprem desteği: Türk halkı için çok üzgünüm
Çok Okunanlar
Haluk Levent, Cengiz Holding'in bağışını bir şartla kabul etti! Levent, Cengiz Holding'ten bakın ne talep etti!
Haluk Levent, Cengiz Holding'in bağışını bir şartla kabul etti! Levent, Cengiz Holding'ten bakın ne talep etti!
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
AHBAP Koordinasyon Merkezi ünlü yıldızlarla son hız çalışıyor! "Herkes elinden geleni yapıyor!"
AHBAP Koordinasyon Merkezi ünlü yıldızlarla son hız çalışıyor! "Herkes elinden geleni yapıyor!"
Taha Duymaz'dan hâlâ haber alınamadı! TikTok fenomeni Taha Duymaz hâlâ enkaz altında mı?
Taha Duymaz'dan hâlâ haber alınamadı! TikTok fenomeni Taha Duymaz hâlâ enkaz altında mı?
Kılıçdaroğlu ve CHP milletvekilleri, bu ayki maaşlarını depremzedelere gönderecek
Kılıçdaroğlu ve CHP milletvekilleri, bu ayki maaşlarını depremzedelere gönderecek
Depreme karşı en güvenli iller hangi iller? Deprem riski olmayan iller hangileri? İşte Türkiye'de depreme karşı en güvenli iller
Depreme karşı en güvenli iller hangi iller? Deprem riski olmayan iller hangileri? İşte Türkiye'de depreme karşı en güvenli iller
Son dakika | Memur maaşlarının ödemesi erkene çekildi
Son dakika | Memur maaşlarının ödemesi erkene çekildi
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?