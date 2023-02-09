Maraş depremi için uyarmıştı! Naci Görür, İstanbul depreminin büyüklüğünü açıklayıp uyardı: Hasar Maraş'tan daha fazla olur

Türkiye, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi günü 7.7 ve Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. 10 ilde 13.5 milyonu vatandaşı doğrudan etkileyen deprem felaketi devam ediyor. Bölgede yüzlerce artçı sarsıntı yaşanırken enkaz altında kalan vatandaşları arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken bölgedeki vatandaşların tahliyesi de sürüyor.

"İSTANBUL'DAN ENDİŞE DUYUYORUM"

Yaşanan büyük deprem sonrası gözler İstanbul'da beklenen olası depreme çevrildi. Bu konuda çoğu kez yetkilileri uyaran Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, çarpıcı ifadeler kullandı. Görür, İstanbul'daki durumun hiç iyi olmadığını ifade ederek, "Nasıl 3 gün önce 'Maraş'tan endişe ediyoruz' diye yazdıysam aynı şekilde İstanbul'dan endişe ediyorum" dedi.

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"ARAŞTIRMALAR, İSTANBUL'DA ZAMANIN GELMEKTE OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Yapılan bilimsel araştırmalar ışığında depremin zamanına ilişkin öngörülerini paylaşan Görür, "Bilimsel bütün araştırmalar, İstanbul'da zamanın gelmekte olduğunu gösteriyor. Aşağı yukarı 30 sene içerisinde depremin beklendiği söyleniyordu, 23 senesi geçtiğine göre büyük ölçüde yakınlaşmış demek istiyorum" diye konuştu.

"İSTANBUL'DA HASAR MARAŞ'TAN DAHA FAZLA OLUR"

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin, beklenen Marmara depreminden daha büyük olduğunun altını çizen Görür, "İstanbul'da en fazla 7.5 bekliyoruz. İstanbul'da daha küçük deprem beklememize rağmen, İstanbul'da hasar Maraş'tan daha fazla olur. Diğer yandan Maraş'ta da hasarın epey fazla olacağını üzülerek tahmin ediyorum, inşallah yanılırım ama açıklanınca göreceğiz" açıklamasında bulundu.

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DEPREM NE ZAMAN OLABİLİR?

Öte yandan dün TGRT Haber canlı yayınına katılan Naci Görür, Deprem hakkında zaman vermenin mümkün olmadığını dile getirerek, "Periyot olarak deprem tarihi verebilirsin. Marmara Bölgesinde 1999’dan sonra her an olmak kaydıyla önümüzdeki 30 yıl içinde deprem olma olasılığı yüzde 64’tür denildi. Biz 23 yıl geçirdik, düşünün ne durumdayız. 2029 yılı olabilir" demişti.