Japon deprem uzmanı Toda'dan Kahramanmaraş depremi için çarpıcı değerlendirme: "Dünyanın en büyük kara depremlerinden biri"

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Japon deprem uzmanı Shinji Toda, "Bu deprem, dünyanın en büyük kara depremlerinden biri" dedi.

Melahat Ersoy
Editör
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Japon deprem uzmanı Toda'dan Kahramanmaraş depremi için çarpıcı değerlendirme: "Dünyanın en büyük kara depremlerinden biri"

Türkiye, deprem gerçeğiyle bir kez daha acı şekilde yüzleşti. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem 10 ilde 13.5 milyon insanı doğrudan etkiledi. Yıkıcı depremlerin ardından Türkiye'ye dünyanın dört bir yanından yardımlar geldi. Enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalar sürerken, şiddetli deprem dünyanın da gündeminde.

Japon deprem uzmanı Toda'dan Kahramanmaraş depremi için çarpıcı değerlendirme: Dünyanın en büyük kara depremlerinden biri

"BEKLENMEDİK BÜYÜK BİR DEPREMDİ"

Depremi değerlendiren Tohoku Üniversitesindeki Uluslararası Afet Bilimi Araştırma Enstitüsü Profesörü Shinji Toda, dikkat çeken sözler sarf etti. Toda, "Beklenmedik büyük bir depremdi. Bu deprem, dünyanın en büyük kara depremlerinden biri" dedi.

Japon deprem uzmanı Toda'dan Kahramanmaraş depremi için çarpıcı değerlendirme: Dünyanın en büyük kara depremlerinden biri

DEPREM NEDEN BÜYÜK HASARA NEDEN OLDU?

Doğu Anadolu Fay Hattı'nın, Arap Levhası ile Anadolu Levhası arasındaki sınırda yer aldığına işaret eden Shinji, "Depremin büyüklüğüne ek olarak, merkez üssünün yüzeye yakınlığı büyük hasara neden oldu" dedi.

Shinji, depremin "enerji miktarının", "1995 Büyük Hanshin-Awaji Depremi ve 2016 Kumamoto Depremi'nin on katından fazla" olduğunu vurguladı.

Japon deprem uzmanı Toda'dan Kahramanmaraş depremi için çarpıcı değerlendirme: Dünyanın en büyük kara depremlerinden biri

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