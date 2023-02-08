Spiker Dilara Gönder'den deprem isyanı! Elindeki kağıtları fırlattı: "99’da yeteri kadar ölüm olmadı mı o ders için? Bu da mı ders olsun bize?"

Show TV Ana Haber Bülteni spikeri Dilara Gönder, Kahramanmaraş merkezli depremde can kayıpları yaşanması ve yeni yapılan binaların çökmesine sert sözlerle tepki gösterdi. Gönder sinirine hakim olamayarak elindeki kağıtları fırlatıp, "99’da yeteri kadar ölüm olmadı mı o ders için? Bu da mı ders olsun bize? Biz sürekli derslerdeyiz. Biz o dersleri geçemiyoruz ama. Sınav kağıdı hep boş" dedi

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Spiker Dilara Gönder'den deprem isyanı! Elindeki kağıtları fırlattı: "99’da yeteri kadar ölüm olmadı mı o ders için? Bu da mı ders olsun bize?"

Türkiye, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketi olan depremde 10 ilde 13.5 milyon vatandaş etkilendi.

Söz konusu deprem Show TV Ana Haber Bülteni'nde masaya yatırıldı. Bültenin sunucusu Dilara Gönder, Jeoloji Mühendisi Ziyadin Çakır'ı konuk aldığı programda deprem felaketi hakkında sert konuştu.

Spiker Dilara Gönder'den deprem isyanı! Elindeki kağıtları fırlattı: 99’da yeteri kadar ölüm olmadı mı o ders için? Bu da mı ders olsun bize

"BİZ O DERSLERİ GEÇEMİYORUZ"

Show TV Ana Haber spikeri Dilara Gönder şunları söyledi:

"Böyle ders mi olur hocam ya, böyle ders mi olur? Bu kadar ölümlü ders mi olur? 99’da yeteri kadar ölüm olmadı mı o ders için? Bu da mı ders olsun bize? Biz sürekli derslerdeyiz. Biz o dersleri geçemiyoruz ama. Sınav kağıdı hep boş. İşte buyurun sınav kağıdı ekranda. Maraş’ı görelim. Bu sınav kağıdı. Ders dediniz ya. 99 dersinin sınav kağıdı. İzleyicilerimiz tekrar bir görsün. Nasıl geçilemediğini o dersin. Buyurun havadan görüntüler.”

"BUNUN SORUMLUSU, İNŞAATIDIR, MÜHENDİSİDİR, ONAYINI VERENDİR"

Malatya'da bir sene önce yapılan binanın yıkılmasına ilişkin konuşan Gönder, "Ömür bu kadar, bir sarsıntı. Daha biz neleri konuşuyoruz? O nereden, bu nereden? Hiçbir yerden değil. Topraktan geldik. Toprağa gidiyoruz, doğru mu? Bakın toprağa nasıl gidildi? Kim bunun sorumlusu? Kader mi, tabiat mı? Hayır. Bunun sorumlusu tekrar söylüyoruz: İnşaatıdır, mühendisidir, onayını verenidir. Kimse kıvırmasın, kimse de kalkıp hayatınızı kurtarmak için şu açılarda durun, bu açılarda durun diye buralara yaslanmasın" ifadelerini kullandı.

screenshot-1-009.jpgSpiker Dilara Gönder'den deprem isyanı! Elindeki kağıtları fırlattı: 99’da yeteri kadar ölüm olmadı mı o ders için? Bu da mı ders olsun bizeSpiker Dilara Gönder'den deprem isyanı! Elindeki kağıtları fırlattı: 99’da yeteri kadar ölüm olmadı mı o ders için? Bu da mı ders olsun bize

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