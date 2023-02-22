Naci Görür'den bir il için daha deprem uyarısı! "Fay sistemi bugün olmazsa yarın deprem yaratacak"

Hatay'ın ardından Adana ve Kıbrıs'ı deprem konusunda uyaran Jeolog Prof. Dr. Naci Görür bu kez İzmir için uyarı yaptı. Görür, "İzmir gerçek anlamında bir deprem kenti. Çok az kentimizde bu kadar yoğun aktif fay sistemi var. Bunlar bugün olmazsa yarın deprem yaratacaktır" dedi. İstanbul depremine değinen Görür, "Marmara bölgesinde, Türkiye ekonomik olarak diz üstü çöker" diye konuştu.

Melahat Ersoy
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Naci Görür'den bir il için daha deprem uyarısı! "Fay sistemi bugün olmazsa yarın deprem yaratacak"

2020 yılında meydana gelen Elazığ ve 2023 yılında meydana gelen Kahramanmaraş depremlerine ilişkin yaptığı uyarılarla dikkat çeken Jeolog, Deniz Jeolojisi Uzmanı ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, İzmir'de Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) tarafından düzenlenen deprem konulu toplantıya katıldı.

Naci Görür'den bir il için daha deprem uyarısı! Fay sistemi bugün olmazsa yarın deprem yaratacak

"ÇEVREDEKİ DEPREM OLMUŞ FAYLAR TETİKLENEBİLİR"

Deprem beklediği yerlerin Hakkari ile Erzincan Bingöl Karlıova'nın yanı sıra İzmir ve Antalya- Muğla arasındaki sahil şeridi olduğunu ifade eden Naci Görür, "İzmir'de de endişemiz var. Canlı faylar var. Günün birinde harekete geçip deprem olabilir. Çevredeki deprem olmuş faylardan tetiklenebilir. Tahmin ediyorum bu faylar İzmir depreminde yüklendi. Çevredeki depremlerden stres geldiğinde yükleniyor. İzmir, bu kadar canlı fayla bölünmüş ise bu yarımadan buradan çekilmek lazım. Fay tartışmasını bırakalım" dedi.

Naci Görür'den bir il için daha deprem uyarısı! Fay sistemi bugün olmazsa yarın deprem yaratacak

"AKTİF FAY SİSTEMİNE DİKKAT ÇEKTİ"

İzmir'in bir deprem kenti olduğunu belirten Görür, "Çok az kentimizde bu kadar yoğun aktif fay sistemi var. Bunlar bugün olmazsa yarın deprem yaratacaktır. Şu anda depremlerde sonra, Sisam depremi sonrasında 80 kilometre mesafede 117 kişi öldü. Yapı stokunu depreme dirençli yapmak lazım. Bunu yapmadan önce İzmir Büyükşehir Belediyesi şu anda bana göre çok doğru akıllı bir iş yaptı. Mikro belgeleme çalışması yapıyor. ODTÜ'lü ekiple bu çalışmaları yürütüyor. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Hasan Sözbilir gibi çok değerli yer bilimci arkadaşlar var. Bu İzmir'in şansıdır" ifadelerini kullandı.

Naci Görür'den bir il için daha deprem uyarısı! Fay sistemi bugün olmazsa yarın deprem yaratacak

YÖNETMELİKLERE GÖRE YAPILMIŞ BİNALARA DİKKAT ÇEKTİ

İzmir'deki binaların depreme dirençli hale getirilmesi gerektiğinin altını çizen Görür, 1999 sonrasında yeni yönetmeliklere göre doğru yapılmış binalardan korkulmaması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Yönetmeliklere göre yapılmış binalar çatlasın, patlasın ama içinden sağ çıkmanızı sağlar. İzmir'deki belediye ve üniversiteleri zorlayın, evlerinizi muayene ettirin. Üç kuruş vermeyeceğim tartışması yakışmıyor. Parası yoksa devlet el atsın veya belediye bedava yapsın. Muayene edersiniz evinizin depremdeki davranışları çok sağlıklı görebilirsiniz."

Naci Görür'den bir il için daha deprem uyarısı! Fay sistemi bugün olmazsa yarın deprem yaratacak

"AFET BAKANLIĞI KURULSUN"

Deprem odaklı kentsel dönüşümün hükümetten talep edilmesini isteyen Görür, "Bütün kentleri depreme dirençli yapabiliriz. Bunun için afet bakanlığı kurulsun" diye konuştu.

"EKONOMİNİN ÇARKLARI DURDUĞU MARMARA BÖLGESİNDE, TÜRKİYE EKONOMİK OLARAK DİZ ÜSTÜ ÇÖKER"

Beklenen İstanbul depremi hakkında konuşan Görür, söz konusu depremin ekonomiyi etkileyeceğini ifade ederek, "Beklediğimiz İstanbul depremi Marmara bölgesindeki ekonominin çarklarını durduracak. İş dünyası biz depreme hazırız diyemez. Marmara bölgesi üretim, sanayi ve ticaretin yüzde 60'ı ve daha fazlasını kapsıyor. Bu çarklar durduğu zaman, üretemez olduğu zaman bu ekonomiyi 2 sene içinde eski kapasite kavuşturamazsınız. 10 seneye kendine getiremezsiniz. Ekonominin çarkları durduğu Marmara bölgesinde, Türkiye ekonomik olarak diz üstü çöker. Çünkü ekonominin beyni, atardamarı Marmara bölgesi, onu durdurduğunuzda Türkiye diz üstü çöker. Ekonomik bağımsızlığını yitirir" ifadelerini kullandı.

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