Bu sese kulak verin! Naci Görür uyarmaktan yoruldu: Deprem olma olasılığı yüzde 70'lere çıktı, artık uzatmalara oynuyoruz

Türkiye, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremlerle felaketi yaşadı.10 ilde 13 milyon 500 bin kişiyi doğrudan etkileyen depremde, binlerce vatandaş yaşamını yitirip yaralandı. Enkaz altında kalanları arama ve kurtarma çalışmaları sürerken yaşanan felaket akıllara İstanbul depremini getirdi.

Bu konuda birçok kez uyarıda bulunan Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Ece Üner'in sunduğu tv100 deprem özel yayınına bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu. Görür, Türkiye'nin 20 sene içinde depreme dirençli hale getirilebileceğini belirterek, "Biz daha 20 seneye İstanbul’u depreme dirençli hale getiremedik. Çünkü irade yok. Halkta ve yöneticilerde, siyasilerde irade yok. Şu an 99’ları yaşıyoruz gibi geliyor. O zaman da ‘herkes 99 bir milattır, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ diye bağırıyordu. Bakın işte oldu, her şey eski gibi, aynı acılar, aynı sahneler, aynı konuşmalar…" dedi.

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"İSTANBUL’U DEPREME HAZIRLAYACAKSAK İLK YAPMAMIZ GEREKEN YAPI STOKU"

İstanbul'un depreme dayanıklı hale getirilmesi için yapılması gerekenler hakkında tavsiyeler veren Görür, "İstanbul’u depreme hazırlayacaksak ilk yapmamız gereken yapı stoku. Yapı insanların başına çökmemesi, öldürmemesi lazım. Bunlar bir ölçüde yapıldı. Hangi semtlerde binalar riskli araştırması yapıldı. Bunların yıkıp yapmak, güçlendirmek lazım" ifadelerini kullandı.

"30 YIL İÇİNDE DEPREMİN OLMA OLASILIĞI YÜZDE 62"

İstanbul depremine ilişkin konuşan Görür, "99 senesinden itibaren her an olmak kaydıyla 30 yıl içinde depremin olma olasılığı yüzde 62. Biz 23 yılını geçirdik. Yüzde 62 olasılık 70’lere çıktı. Artık uzatmalara oynuyoruz. Bunun bir prezisyonu var, artı-eksi 15 sene var" değerlendirmesinde bulundu.

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"İSTANBUL'DA BÜYÜK DEPREM OLDUĞUNDA EKONOMİNİN BÜTÜN ÇARKLARI DURACAK"

İstanbul'a yatırım yapılmaması gerektiğini belirten Görür, büyük bir depremde ekonominin çarklarının duracağını ifade ederek şunları söyledi:

"Deprem beklenen bir kentte yapılmaması gereken en önemli şey o kentin nüfusunu arttırmayacaksın ve bina yoğunluğunu artırmayacaksın. Artık İstanbul büyütülmemeli, yatırım gelmemeli. Ekonomi ve sanayi çarkları burada olmamalı. İstanbul'da büyük deprem olduğunda ekonominin bütün çarkları duracaktır. O ekonomiyi eski potansiyele geri getirmek yıllar alacaktır."