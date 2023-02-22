İstanbulluları deprem korkusu sardı! İki ilçedeki evlere büyük talep var!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından fay hattında uzak yerlerde yaşamak isteyen İstanbullu vatandaşlar, Başakşehir ve Arnavutköy'deki evlere ilgi göstermeye başladı.

Melahat Ersoy
Editör
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İstanbulluları deprem korkusu sardı! İki ilçedeki evlere büyük talep var!

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası İstanbullu vatandaşları deprem tedirginliği sardı. Özellikle fay hattının olduğu ilçelerde oturan vatandaşlar, faylardan uzak olan ilçelerdeki dairelere ilgi göstermeye başladı. Bazı ev sahipleri fay hattına yakın olan bölgedeki evlerini satılığa çıkardı.

İstanbulluları deprem korkusu sardı! İki ilçedeki evlere büyük talep var!

İKİ İLÇEDEKİ KONUTLARA RAĞBET ARTTI

Özellikle vatandaşların, Başakşehir ve Arnavutköy gibi bölgelerdeki konutlara rağbet gösterdiği belirtildi. 1999 deprem öncesi yapılan konutlara da ilgi düşerken, yeni binalara ilgi arttı.

"VATANDAŞLAR ŞU ANDA YENİ BİNALARA TALEP GÖSTERİYOR"

Kiralık dairelere talebin olduğunu ancak satılıklara talebin biraz daha azaldığını söyleyen emlakçı Şerafettin Başaran, "Vatandaşlar şu anda yeni binalara talep gösteriyor. Eskiden 1999 deprem öncesi olan konutlara ilgi varken şu an da ilgi azaldı. Vatandaşlar, İstanbul'un fay hattından uzak deprem riski daha az bölgelerine göç etmeye başladı. Daha riskli ilçelerde oturanlar evlerini satıp, daha az riskli bölgelere gitmek istiyor. Az da olsa şehir dışına gitmek isteyenler de oluyor" dedi.

İstanbulluları deprem korkusu sardı! İki ilçedeki evlere büyük talep var!

"ESKİ BİNALARA İLGİ AZALDI"

Eski binalara talebin olmadığını, fiyatların da sabit kaldığını belirten Başaran, "Yaşanan deprem felaketinin etkisiyle şu anda eski binalara ilgi azaldı. İlerleyen zamanlarda eski dairelerde fiyatlar düşecek" ifadelerini kullandı.

"BAŞAKŞEHİR, KAYAŞEHİR, ARNAVUTKÖY CİVARLARINDA DAHA ÇOK TALEP VAR"

Deprem riskinin daha az olduğu bölgelere talep olduğunu belirten Başaran, "Başakşehir, Kayaşehir, Arnavutköy civarlarında daha çok talep var. Deprem bölgesinden İstanbul'a gelenler de var ancak genellikle akrabalarının yanına gidiyorlar" dedi.

"DAİRE SAHİPLERİNİN FİYATLARINI YÜKSELTMEMELERİ GEREKİYOR"

Daire sahiplerinin depremzedelere yardımcı olmaları gerektiğini söyleyen Başaran, "Daire sahiplerinin fiyatlarını yükseltmemeleri gerekiyor veya daha uyguna vermeleri lazım. Emlakçılar olarak da bizde elimizden geleni yapmamız lazım. 1999 sonrası evlere girmek gerekiyor ve radye temeli olan binalara taşınmak gerekir. Eski binalara deprem testi yapmak lazım" diye konuştu.

SIFIR BİNALARDA KİRA FİYATLARI ARTIYOR

Başaran, hem kiralık hem de satılık daire fiyatlarının sabit kaldığını söyleyerek, "Bahçelievler bölgesinde 2+1 kiralık daire 7 bin lira ile 9 bin lira arasında değişiyor. Sıfır binalarda biraz daha yüksek, 12-13 bin lira bandında seyrediyor. Satılıkta ise 2+1 daire ortalama 2 milyon lira civarında seyrediyor" dedi.

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