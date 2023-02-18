İstanbul Valiliği duyurdu: 93 okuldaki öğrenciler nakledilecek! İşte nakil yapılacak okullar...

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde etkili olan deprem felaketi sonrası İstanbul'da beklenen büyük deprem için önlemler hızlandı. Bu kapsamda İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada 1999 yılı öncesi inşa edilen okulların etütleri ve analizlerinin yapıldığı kaydedildi.

93 OKUL RİSKLİ BULUNDU

Buna göre 93 riskli okulun etüt çalışmaları neticesinde, 76 okulun yıkılıp yeniden yapılması; 17'sinin de güçlendirilmesi kararlaştırıldı. Bu okullarda okuyan öğrencilerin başka okullara nakledileceği kaydedildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

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"17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve ilimizi de derinden etkileyen Marmara Depremi sonrası, olası depremlerin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için 2006 yılında İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kuruldu.

Bu birimimizin yürüttüğü İstanbul Sismik Riskin Azaltılması Projesi (İSMEP) kapsamında,

İlimizde 1999 yılı öncesinde inşa edilen 1.418 okulumuzun etütleri yapıldığında 67'sinin depreme dayanıklı, 1.351'inin de riskli olduğu tespit edildi.

Riskli bulunan 1.351 okulumuzdan 769'u güçlendirildi, 367'si yıkılıp yeniden yapıldı. 87 okulumuz da başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarımızca güçlendirildi, yıkılıp yeniden inşa edildi.

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Deprem etüt ve analizleri sonrasında geriye kalan 128 riskli okulumuzdan 109'unun yıkılıp yeniden yapılması, 19'unun güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

Geçen yıl, bu 128 riskli okulumuzdan 35'indeki öğrencilerimiz başka okullara nakledilerek; okullardaki güçlendirme ve yeniden yapım proje çalışmalarına başlandı.

Bugün itibarıyla geriye kalan 93 riskli okulumuzun etüt çalışmaları neticesinde, 76 okulumuzun yıkılıp yeniden yapılması; 17'sinin de güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

20 Şubat 2023 Pazartesi Günü itibarıyla, bu riskli 93 okul ve eğitim kurumumuzdaki öğrencilerimiz ilçe kaymakamlıklarımız, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizin koordinasyonuyla depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edeceklerdir.

Bu okullarımız, ihtiyaca göre taşımalı eğitim kapsamına alınacaktır.

İSMEP ile yenilenen okullarımız sayesinde ilimizdeki öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz depreme karşı güvenli okullarda eğitim ve öğretimlerine devam ediyorlar.

Böylelikle 93 riskli okulumuzdaki 51.995 öğrencimiz ve 2.765 öğretmenimiz de depreme karşı güvenli okullarda eğitimlerine devam edecekler.

Bu süreçte sevgili öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin sabır ve anlayışına teşekkür ediyoruz.

Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 2. Yarıyıl dönemi hayırlı olsun."

NAKLEDİLECEK OKULLAR BELLİ OLDU

İstanbul Valiliğinin açıklamasına göre nakledilecek okullar ilçe ilçe açıklandı.

ARNAVUTKÖY

Boyalık Örfi Çetinkaya İlkokulu/Ortaokulu, Suatlar Anaokulu, Deliklikaya İlkokulu, Hadımköy Örfi Çetinkaya Ortaokulu

ATAŞEHİR

Yeditepe Özel Eğitim Meslek Lisesi, Akşemsettin Anaokulu, Esatpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (A Blok)

AVCILAR

Gümüşpala İlkokulu, Güngör Tekiner Ortaokulu,Şehit Ramazan Sarıkaya İmam Hatip Ortaokulu, Avcılar Mesleki Eğitim Merkezi, Şehit Tahsin Gerekli İmam Hatip Ortaokulu

BAĞCILAR

Münir Nurettin Selçuk Ortaokulu, Kazım Karabekir Ortaokulu, Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (4 Adet Atölye), Zübeyde Hanım Anaokulu, Massit Mesleki Eğitim Merkezi

BAHÇELİEVLER

Kazım Beyaz Özel Eğitim Meslek Okulu, Mustafa Kemal İlkokulu, Hürriyet İlkokulu , 1. Akşam Sanat Okulu, Depo ve Lojmanları

BEŞİKTAŞ

Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi, Lütfü Banat İlkokulu/Yıldız Ertem Anaokulu,Lütfi Banat Ortaokulu

BEYKOZ

Yavuz Selim İlkokulu, İshaklı İlkokulu, Ayetullah Keser Özel Eğitim Uygulama Merkezi, Anadolukavağı Mesadet Taylan İlkokulu/Ortaokulu, Kaynarca Anaokulu ,Beykoz Anadolu Lisesi - Çavuşbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi, Çavuşbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Beykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi, Beykoz HEM ve ASO ve Mesleki Eğitim Merkezi, Kemaletin Tuğcu İlkokulu

BEYLİKDÜZÜ

Yakuplu İlkokulu/Ortaokulu, Bizimkent İlkokulu ve Spor Salonu

BEYOĞLU

Ayşe Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (B Blok)

BÜYÜKÇEKMECE

Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Uygulama Oteli, Sudi Özkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

ÇATALCA

Muratbey Ersin Ovacık İlkokulu, 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu, Binkılıç İmam Hatip Ortaokulu Çatalca Karacaköy İlkokulu

ESENYURT

Esenyurt Mesleki Eğitim Merkezi

EYÜPSULTAN

Eyüpsultan Halk Eğitim Merkezi

FATİH

Pertevniyal Lisesi (B Blok ve Spor Salonu),Yedikule İlkokulu/Ortaokulu ,Vefa Lisesi (B Blok) Fatih Mert Karahan Özel Eğitim Uygulama Okulu, Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

GAZİOSMANPAŞA

Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi , Prof. Dr. Gazi Yaşargil İmam Hatip Ortaokulu

GÜNGÖREN

Ergenekon İlkokulu

KADIKÖY

Erenköy Şehit Orhun Göytan İlkokulu,Kadıköy Hamit İbrahimiye Özel Eğitim Uygulama Okulu

KAĞITHANE

Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atölyeleri, Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

KARTAL

Yıldız İşçimenler İlkokulu,Kartal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

KÜÇÜKÇEKMECE

Atakent Özel Eğitim Anaokulu, Küçükçekmece Papatya Anaokulu, Küçükçekmece Gelincik Anaokulu, Kanarya Ortaokulu, Çiğdem Anaokulu, Menekşe Özel Eğitim Anaokulu, Nene Hatun Anaokulu, Yasemin Anaokulu, Zübeyde Hanım Anaokulu, Şehit Murat Mertel Özel Eğitim Meslek Okulu

PENDİK

Fatih İmam Hatip Ortaokulu, Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

SANCAKTEPE

Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ,Sarıgazi İmam Hatip Ortaokulu

SARIYER

Şükrü Nailpaşa İlkokulu, Rumeli Feneri İlkokulu

ŞİLE

Şile İMKB 50. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi

SİLİVRİ

Alipaşa Fethi Erkoç İlkokulu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Silivri Anadolu Lisesi, Büyükçavuşlu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu , Değirmenköy Fevzipaşa İlkokulu

ŞİŞLİ

Saadet Özel Eğitim Meslek Okulu

SULTANGAZİ

Ergun Baylav Özel Uygulama Eğtim Merkezi, 75 Yıl İlkokulu/Ortaokulu, Mehmetçik İlkokulu

ÜMRANİYE

Ümraniye İmam Hatip Lisesi,Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,Şehit Erol İnce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

ÜSKÜDAR

Üsküdar Haydarpaşa Anadolu Lisesi Pansiyonu,Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Anasınıfı, Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (A Blok)

ZEYTİNBURNU

Trisad Triko Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,Saniye Sezgin Elmas İlkokulu/Ortaokulu