Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da açıklamalarda konuştu: "Hiçbir insanımızı çaresiz, sahipsiz bırakmayacağız"

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem felaketinin yaşandığı illerden olan Malatya'da konuştu. Erdoğan, deprem felaketinde can kaybının 19 bin 388'e, yaralı kurtarılanların sayısının 77 bin 711'e ulaştığını bildirdi. Erdoğan, "Rezerv alanlarda da inşaatların yapımına başlayacağız. 1 yıl içinde Allah'ın izniyle bu işi bitireceğiz. Hiçbir insanımızı çaresiz, sahipsiz bırakmayacağız" dedi

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin büyük hasar bıraktığı Malatya'da incelemelerde bulunduktan sonra açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Tüm Malatya'ya, Malatyalı kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Milletçe tarihimizin en büyük doğal afetlerinden birini yaşadım. Pazartesi günü ülkemiz 7.7, 9 saat sonra da 7.6 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli bu depremler 10 ilimizde çok ciddi yıkıma ve can kaybına sebep oldu. İllerimizden biri de Malatya'ydı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da açıklamalarda konuştu: Hiçbir insanımızı çaresiz, sahipsiz bırakmayacağız

CAN KAYBI VE YARALI SAYISI BELLİ OLDU

Milletçe yüreklerimizde yanan ateşi tarif edecek kelime bulamıyorum. Kayıplarımızın sayısı arttıkça üzüntümüz de katlanarak artıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 19 bin 388'e, yaralı kurtarılanların sayısı 77 bin 711'e ulaştı.

KİRA DESTEKLERİNİ AÇIKLADI

Çalışmalar için 100 milyar liralık kaynak ayırdık. Oturduğu bina yıkılan ve ağır hasar görenlere hane başına 15 bin lira yardım yapacağız. Ev sahibi olanlara 5 bin lira, kiracı olanlara 2 bin lira kira yardımı yapacağız. Enkaz kaldırma çalışmalarının ardından inşa çalışmalarına başlayacağız. Çevre Şehircilik Bakanıma talimatı verdim, TOKİ talimatı aldı. Rezerv alanlarda da inşaatların yapımına başlayacağız. 1 yıl içinde Allah'ın izniyle bu işi bitireceğiz. Hiçbir insanımızı çaresiz, sahipsiz bırakmayacağız. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızdan devletlerine güvenmelerini istiyorum. Bazı istismar şebekelerine sakın kulak vermeyin. Bu süreç istismar süreci değildir. Bugün birlik olma, dayanışma günüdür.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da açıklamalarda konuştu: Hiçbir insanımızı çaresiz, sahipsiz bırakmayacağız

"BAZI YERLERDE SOYGUNLAR OLDU. BU MİLLET HARAMA HİÇBİR ZAMAN TEVESSÜL ETMEZ"

Sosyal medyada yalan yanlış haberlerle sizleri galeyana getirmek isteyen provokatörlere kesinlikle prim vermeyin. OHAL yasasını bunu istismar etmesinler diye çıkardık. Bazı yerlerde soygunlar oldu. Bu millet harama hiçbir zaman tevessül etmez. O marketlerin sahiplerine müracaat etseler onlar zaten ne var ne yok seferber eder. Şu anda binlerce tır deprem bölgesine geliyor. Giyecek, yiyecek... Bu millet vefakar. Bu millet cefakar. Bu millet hiçbir zaman mağdura, mazluma el uzatmadan yapamaz. Bizim mayamızda bu var.

Kahramanmaraş'ta kalbe oturan görüntü! Depremde hayatını kaybedenler toprağa veriliyor, gözyaşları dinmiyor...Kahramanmaraş'ta kalbe oturan görüntü! Depremde hayatını kaybedenler toprağa veriliyor, gözyaşları dinmiyor...

Çiçeklerin parçalarını yiyerek yaşama tutundu! Enkaz altından çıkan genç korku dolu anları böyle anlattı!Çiçeklerin parçalarını yiyerek yaşama tutundu! Enkaz altından çıkan genç korku dolu anları böyle anlattı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesi Adıyaman'da konuştu! Hane başına 15 bin lira yardım verilecek, kira yardımı yapılacakCumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesi Adıyaman'da konuştu! Hane başına 15 bin lira yardım verilecek, kira yardımı yapılacak

Sözleri boğazına düğümlendi, gözyaşlarını tutamadı! BBP lideri Mustafa Destici'den yürek yakan sözlerSözleri boğazına düğümlendi, gözyaşlarını tutamadı! BBP lideri Mustafa Destici'den yürek yakan sözler

Kahramanmaraş'taki son durum yürekleri acıttı! İşte Kahramanmaraş depreminin görüntüleri...Kahramanmaraş'taki son durum yürekleri acıttı! İşte Kahramanmaraş depreminin görüntüleri...

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MSB açıkladı: Mehmetçik yaraları sarmaya devam ediyor
MSB açıkladı: Mehmetçik yaraları sarmaya devam ediyor
"Bu nasıl bir terbiyesizlik!" Deprem destek hattına cinsel organlarını attılar! Ünlü psikolog Esra Ezmeci, ateş püskürdü: "Sizi sapık diye şikayet edip..."
"Bu nasıl bir terbiyesizlik!" Deprem destek hattına cinsel organlarını attılar! Ünlü psikolog Esra Ezmeci, ateş püskürdü: "Sizi sapık diye şikayet edip..."
Kahramanmaraş'ta kalbe oturan görüntü! Depremde hayatını kaybedenler toprağa veriliyor, gözyaşları dinmiyor...
Kahramanmaraş'ta kalbe oturan görüntü! Depremde hayatını kaybedenler toprağa veriliyor, gözyaşları dinmiyor...
Hatay'da depremin etkisi gün yüzüne çıkıyor! Zarar gören camiler görenlerin içini burktu
Hatay'da depremin etkisi gün yüzüne çıkıyor! Zarar gören camiler görenlerin içini burktu
Son Haberler
Juan Manuel İnsaurralde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Manuel İnsaurralde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Manuel İnsaurralde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Manuel İnsaurralde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Federico Andueza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Andueza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Federico Andueza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Andueza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emanuel Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emanuel Hernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emanuel Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emanuel Hernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joaquin Cabrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Cabrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joaquin Cabrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Cabrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Çiçeklerin parçalarını yiyerek yaşama tutundu! Enkaz altından çıkan genç korku dolu anları böyle anlattı!
Çiçeklerin parçalarını yiyerek yaşama tutundu! Enkaz altından çıkan genç korku dolu anları böyle anlattı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesi Adıyaman'da konuştu! Hane başına 15 bin lira yardım verilecek, kira yardımı yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesi Adıyaman'da konuştu! Hane başına 15 bin lira yardım verilecek, kira yardımı yapılacak
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Enkaz altında 101 saat sonra ulaşılan iki kız kardeş ekiplerden istediği müzik şoke etti! 15 yaşındaki genç kız bakın hangi şarkıyı çalmasını istedi!
Enkaz altında 101 saat sonra ulaşılan iki kız kardeş ekiplerden istediği müzik şoke etti! 15 yaşındaki genç kız bakın hangi şarkıyı çalmasını istedi!
Enkaz altında ulaşılan genç kızın ilk istediği Zeynep Bastık'ın Gülbeyaz Gül şarkısı oldu! Peki Gülbeyaz Gül şarkı sözleri nedir?
Enkaz altında ulaşılan genç kızın ilk istediği Zeynep Bastık'ın Gülbeyaz Gül şarkısı oldu! Peki Gülbeyaz Gül şarkı sözleri nedir?
Gaziantep'te 94 saat sonra gelen mucize! Enkaz altında namaz kıldı, idrarını içip hayatta kaldı
Gaziantep'te 94 saat sonra gelen mucize! Enkaz altında namaz kıldı, idrarını içip hayatta kaldı
Sözleri boğazına düğümlendi, gözyaşlarını tutamadı! BBP lideri Mustafa Destici'den yürek yakan sözler
Sözleri boğazına düğümlendi, gözyaşlarını tutamadı! BBP lideri Mustafa Destici'den yürek yakan sözler
AFAD'dan enkaz ihbarlarına ilişkin açıklama: Kirli bilgileri paylaşanlara işlem yapılacaktır
AFAD'dan enkaz ihbarlarına ilişkin açıklama: Kirli bilgileri paylaşanlara işlem yapılacaktır
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?