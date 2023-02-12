Enkaz altında 140 saat! Ekipler çalışırken Kur'an-ı Kerim okuyan Muhammed Habib kurtarıldı

Türkiye'nin yaşadığı en büyük deprem felaketini yaşıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin etkilediği 10 ilde enkaz altında kalan vatandaşları arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Bu doğrultuda ekipler, Kahramanmaraş merkezde bulunan Azerbaycan Bulvarı'nda 27 yaşındaki Muhammet Habib’e ulaştı.

ENKAZ ALTINDA KUR'AN-I KERİM OKUDU

Ekiplerin sağlık durumunu sorduğu Muhammet Habip, "Ben iyiyim" dedi.Ekiplerin çalışması sürerken Yasin-i Şerif okuduğu belirtilen Habip'in su istediği kurtarma ekibine "İnsanlar beni görsün Allah'ın büyüklüğünden ibret alsın." dediği duyuldu.

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Habip, 10 saatlik çalışma sonucu depremin 140.saatinde enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Habip'i çıkaran ekipler, tekbirler getirerek sevincini diler getirdi.