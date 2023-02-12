Hatay'da mucizeye tanıklık ettik! 7 aylık Hamza bebek enkazdan sağ olarak çıkarıldı

Hatay'daki arama ve kurtarma çalışmalarında bir mucize daha yaşandı. Ekipler, 7 aylık Hamza bebeği, felaketin 140'ıncı saatinde sağ olarak kurtardı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu illerden olan Hatay'da enkaz altındaki vatandaşları arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Enkaz altında bir umut arayan ekipler, bir bebeğin enkaz altında ağladığını duyunca harekete geçti.

Hatay'da mucizeye tanıklık ettik! 7 aylık Hamza bebek enkazdan sağ olarak çıkarıldı

8u kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, AFAD, UMKE, jandarma, gönüllüler ve yurt dışından gelen ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda 7 aylık olduğu belirlenen Hamza isimli bebeği felaketin 140'ıncı saatinde enkaz altından sağ olarak çıkardı.

Hatay'da mucizeye tanıklık ettik! 7 aylık Hamza bebek enkazdan sağ olarak çıkarıldı Hatay'da mucizeye tanıklık ettik! 7 aylık Hamza bebek enkazdan sağ olarak çıkarıldı Hatay'da mucizeye tanıklık ettik! 7 aylık Hamza bebek enkazdan sağ olarak çıkarıldı

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