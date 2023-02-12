Hatay'da mucizeye tanıklık ettik! 7 aylık Hamza bebek enkazdan sağ olarak çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu illerden olan Hatay'da enkaz altındaki vatandaşları arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Enkaz altında bir umut arayan ekipler, bir bebeğin enkaz altında ağladığını duyunca harekete geçti.

8u kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, AFAD, UMKE, jandarma, gönüllüler ve yurt dışından gelen ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda 7 aylık olduğu belirlenen Hamza isimli bebeği felaketin 140'ıncı saatinde enkaz altından sağ olarak çıkardı.