Kahramanmaraş depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Deprem anları korku filmini aratmadı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntüler korku filmlerini aratmazken vatandaşların yaşadığı korku ve sarsıntılar dehşete düşürdü.

Melahat Ersoy
Editör
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Kahramanmaraş depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Deprem anları korku filmini aratmadı!

Türkiye, asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Pazartesi günü Pazarcık ilçesinde saat 04.17'te 7.7, Elbistan ilçesinde ise saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli depremler 10 ilde 13.5 milyon vatandaşı etkiledi.

Kahramanmaraş depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Deprem anları korku filmini aratmadı!

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Deprem felaketinde 6.gününde enkaz altında kalanları arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken deprem felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

ARAÇLAR SALLANDI, VATANDAŞLAR PANİK YAŞADI

Kahramanmaraş'tan Adana'ya, Osmaniye'den Şanlıurfa'ya kadar bir çok noktada kaydedilen görüntülerde, binaların çatlaması, araçların sallanması, insanların panik halinde kaçmaları yer aldı.

Kahramanmaraş depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Deprem anları korku filmini aratmadı! Kahramanmaraş depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Deprem anları korku filmini aratmadı! Kahramanmaraş depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Deprem anları korku filmini aratmadı!

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