Kahramanmaraş depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Deprem anları korku filmini aratmadı!

Türkiye, asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Pazartesi günü Pazarcık ilçesinde saat 04.17'te 7.7, Elbistan ilçesinde ise saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli depremler 10 ilde 13.5 milyon vatandaşı etkiledi.
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Deprem felaketinde 6.gününde enkaz altında kalanları arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken deprem felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
ARAÇLAR SALLANDI, VATANDAŞLAR PANİK YAŞADI
Kahramanmaraş'tan Adana'ya, Osmaniye'den Şanlıurfa'ya kadar bir çok noktada kaydedilen görüntülerde, binaların çatlaması, araçların sallanması, insanların panik halinde kaçmaları yer aldı.