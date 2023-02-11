Kahramanmaraş depreminden geriye akıllardan silinmeyecek iki kardeşin birbirine o notu ve fotoğrafı kaldı: "Karanlık yerlerde sana ışık olsun"

Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerle sarsıldı. 6 Şubat Pazartesi günü Pazarcık ilçesinde saat 04.17'te 7.7, Elbistan ilçesinde ise saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli depremler 10 ilde 13.5 milyon vatandaşı etkiledi. Deprem felaketinin en yıkıcı etkisini merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta bıraktı.

ENKAZDAN ÇIKANLAR GÖRENLERİ KAHREDİYOR

Deprem felaketinde enkaz altında kalan vatandaşları arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken enkazlardan çıkanlar ekipleri kahrediyor.

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İKİ KARDEŞİN FOTOĞRAFI ÇIKTI

Kahramanmaraş merkezde yıkılan Özdemirler Apartmanı enkazında bulunan bir fotoğraf ve not yürekleri yaktı.

NOTTA YER ALAN İFADELER YÜREK YAKTI

Adı Ezo olan kızın, kardeşiyle çekildiği fotoğrafta bıraktığı notta yer alan, "Karanlık yerlerde sana ışık olsun, diğer tüm ışıklar söndüğünde... Ezosundan sevgili kardeşi Özisine..." ifadeleri görenleri duygulandırdı.

ÖZEL HABER: Melahat Ersoy