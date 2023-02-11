Deprem felaketindeki son durumu aktarıyordu! CNN Türk muhabirine canlı yayında saldırı

Türkiye, deprem felaketiyle zorlu günler yaşıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7, Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde gelen iki deprem 10 ilde 13 milyon 500 bin vatandaşı doğrudan etkiledi.

BİR ANDA SALDIRDI

Deprem felaketindeki son durum bölgedeki gazeteciler aktarmaya devam ediyor. Bu doğrultuda CNN Türk muhabiri Serdar Er, Adıyaman'daki son durumu aktardığı sırada bir vatandaşın saldırısına uğradı.

SUNUCU TEPKİ GÖSTERDİ

Er saldırıya uğradığı sırada canlı yayının kaldığı yerden devam etmesi dikkat çekti. Yaşanan olaya CNN Türk spikeri Semiha Şahin sert tepki gösterdi.