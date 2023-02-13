Depremzedelere fahiş fiyatla çorba satan tesise Ticaret Bakanlığından ağır ceza!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası 10 ilde büyük hasar meydana gelmiş ve ve tüm Türkiye el birliğiyle bölgede yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara yardım göndermişlerdi. Gerek tırlarla gerekse bireysel olarak gönderilen yardımlar bölgeye ulaştırılıyor. Bölgeye yardıma giden vatandaşlara ise yol kenarlarında bulunan dinlenme tesisleri, lokantalar ve restoranlar fahiş fiyatlı ürün sattıkları gerekçesiyle Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Ticaret Bakanlığı, deprem bölgelerine yardım götürmeye çalışanlara fahiş fiyatla çorba satıldığı belirlenen Adana'daki dinlenme tesisine yönelik para ceza uygulandığını duyurdu.

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BAKANLIK 1 MİLYON 860 BİN TL CEZA KESTİ

Ticaret Bakanlığının sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada; "Ülkemizde yaşanan büyük depremin ardından, deprem bölgelerine yardım götüren ya da deprem bölgesinden yurdumuzun diğer bölgelerine gitmeye çalışan vatandaşlarımıza bir yol üzeri dinlenme tesisi işletmesinin fahiş fiyatla çorba satışı yaptığına dair sosyal medyada görüntüler yer almıştır. Ayrıca bu işletmeyle ilgili bakanlığımıza çok sayıda şikayet başvuruları ulaşmıştır. Ticaret İl Müdürlüğümüzce fahiş fiyat ve fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında yapılan denetimlerde bahse konu yol üzeri dinlenme tesisi işletmesine toplam 1 milyon 860 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Bakanlığımızın denetimleri aralıksız devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifade etti.