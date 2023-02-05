CHP'li Yaşar Okuyan'dan zehir zemberek sözler: "Meral Akşener'le ilgili belgeler ve dosyalar var, masayı dağıttığı an açıklarım"

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hakkında bir dosyayı Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiğini belirterek, "Meral Akşener'le ilgili belgeler ve dosyalar var. Masayı dağıttığı an açıklarım" dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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CHP'li Yaşar Okuyan'dan zehir zemberek sözler: "Meral Akşener'le ilgili belgeler ve dosyalar var, masayı dağıttığı an açıklarım"

Kemal Kılıçdaroğlı'nun rozetini bizzat takarak partisine kattığı Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, Kanal İzmir'de Gazeteci Rıdvan Akgün'ün sorularını yanıtladı, Meral Akşener hakkında çarpıcı sözler sarf etti.

CHP'li Yaşar Okuyan'dan zehir zemberek sözler: Meral Akşener'le ilgili belgeler ve dosyalar var, masayı dağıttığı an açıklarım

Meral Akşener hakkında çarpıcı sözler sarf eden Yaşar Okuyan, "Meral Akşener o masayı dağıttığı anda, ben başkalarını bilmiyorum. Kendi adıma konuşuyorum. Sayın Meral Akşener'le ilgili ben ve benim nesil çok ciddi söyleyeceklerim var. Akşener'le ilgili belgeler ve dosyalar var. Konuşturtmasın beni. İhanettir. Bunu çok net söylüyorum. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına partinin içinden negatif konuşmaların hepsi, kendi bilgisi dahiline oluyor" dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NA MERAL HANIMLA İLGİLİ BİR DOSYA VERDİM"

Gazeteci Rıdvan Akgün'ün, "Meral Akşener'in İçişleri Bakanlığı olduğu dönemden beri mi elinizde belgeler var?" sorusuna yanıt veren Okuyan, "Evet. Bu süreçte girilmez. (Akşener) Eğer altılı masayı dağıtır, Kılıçdaroğlu'nun aklınca adaylığına bir terslik yaparsa, İYİ Parti'nin de ne yapacağını görüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'na ben bunu, bir sene önce masa kurulurken söyledim. Üç gün önce de hatırlattım. Ve ona Meral Hanımla ilgili bir dosya verdim" diye konuştu.

CHP'li Yaşar Okuyan'dan zehir zemberek sözler: Meral Akşener'le ilgili belgeler ve dosyalar var, masayı dağıttığı an açıklarım

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