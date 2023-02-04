Bakan Soylu'dan Meral Akşener'e için olay sözler: "Altılı masayı döndürüyor, hangi gün satacağım diye bekliyor"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu. Bakan Süleyman Soylu konuşmasında altılı masanın aktörlerine sert sözlerle yüklendi.

"MASANIN ALTINDA PKK İLE İŞ TUTUYORLAR"

Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Süleyman Soylu, “Kılıçdaroğlu’nu tanıyor musunuz? Amerika’nın talimatı ile tezkereye ‘hayır’ dedi. Niçin? Çünkü PKK-PYD orda olsun istediler. Apo’nun eski arkadaşını kendine danışman yaptı. Ay-Yıldızlı bayrağı kaldırdılar. Niçin? Masanın altında PKK ile iş tutuyorlar. Bunlar çürük domates. Buradan şikayet ediyorum polisimiz ve kahraman Mehmetçik adına. Türk polisi, askeri uyuşturucu ticareti yapıyor diyor. Yazıklar olsun. Dağları tertemiz yaptık. Terör bitirdik. Ondan intikam almak istiyor" ifadelerini kullandı.

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"ALİ BABACAN ANAYASADAN TÜRKLÜĞÜ ÇIKARACAKLARINI SÖYLÜYOR"

Ali Babacan'ın Anayasa'dan Türklük kavramının çıkarılmasına ilişkin düzenleme teklifi üzerinden eleştiren Soylu, "Bir de Babacan var. Ali Babacan Anayasadan Türklüğü çıkaracaklarını söylüyor. Yapamazsınız" dedi.

"PKK İLE İŞ TUTMAYA ÇALIŞANLARI ALLAH HİÇ BİR ZAMAN MUTLU MESUT ETMEMİŞTİR"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i Diyarbakır'da yaptığı konuşmada, "Mesele, silahlara veda, kan dökmeye de, tövbe etmekse; Mesele, her türlü musibetin karşısında, çelikten, sarsılmaz bir, ‘biz’ olmak; sırtını da, kalbini de, o sapasağlam ‘bize’ yaslamaksa; Biz varız. Çünkü biz, ‘Konuşan Türkiye’den’ yanayız" sözleri üzerinden eleştiren Soylu, "Bir de Meral Akşener var. Geçen gün Diyarbakır’a gitti. PKK ile iş tutmaya çalışanları Allah hiç bir zaman mutlu mesut etmemiştir. Ne dedi biliyor musunuz? ‘Artık bu kan dökülme, dökme işi bitsin’ dedi. Kim kan dökücü? Polis mi Asker mi? Sen polisi askeri kan dökücü dersen, bu millet senden bunun hesabını sorar" ifadelerini kullandı.

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"BİZ ONA HİÇ GÜVENMEZDİK"

Meral Akşener'in altılı masayı satacağını ifade eden Soylu şunları dile getirdi:

"Ben onunla Doğru Yol'da siyaset yaptım. Biz ona hiç güvenmezdik. Doğru Yol'da Tansu Çiller'i sattı. AK Parti'nin kuruluşunda AK Parti'ye geldi. Orada da bir günde Tayyip Erdoğan'ı sattı. Sonra MHP'ye gitti Devlet Bahçeli'ye, bir günde MHP'yi sattı. Şimdi de altılı masayı döndürüyor. Hangi gün satacağım diye bekliyor."

"ALLAH'A HAMD OLSUN BİZE TAYYİP ERDOĞAN, 6’LI MASAYA DA KILIÇDAROĞLU DÜŞTÜ"

Soylu sözlerini şöyle noktaladı:

"Menderes diyarından, Efeler diyarından sesleniyorum. 14 Mayıs’ta bunları haddine bildirecek misiniz? Biz büyük bir yolculuğa çıktık ancak Türkiye’nin yolculuğu yeni başladı. Bir araba yaptık çıldırıyorlar. Terör temizlendi. Gabar’da petrol, Bingöl Genç’e demir çıktı. Allah'a hamd olsun bize Tayyip Erdoğan, 6’lı masaya da Kılıçdaroğlu düştü. Erdoğan’ı Türkiye yüzyılında Türkiye’nin lideri olarak sandıklardan çıkarmaya hazır mısınız? Atacağınız her oy rahmetli Menderes’i asanlardan ve astıranlara atacağınız Osmanlı tokadı olacaktır."